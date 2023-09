La canción favorita de Adelfa Calvo

Adelfa Calvo, la actriz malagueña que ganó en 2018 el Goya a Mejor Actriz de Reparto por la película "El autor", escoge como su canción favorita el tema "Canción para un niño en la calle", 'me llega directamente al alma'

En esta versión, Mercedes Sosa comparte la canción con el rapero puertorriqueño, René Pérez.

LETRA

A esta hora exactamente hay un

Niño en la calle hay un niño en la calle

Es honra de los hombres proteger lo que crece

Cuidar que no haya infancia

Dispersa por las calles

Evitar que naufrague su corazón de barco

Su increíble aventura de pan y chocolate

Poniéndole una estrella en el

Sitio del hambre de otro modo es inútil

De otro modo es absurdo

Ensayar en la tierra la alegría y el canto

Porque de nada vale si hay

Un niño en la calle

Todo lo tóxico de mi país a

Mi me entra por la nariz

Lavo auto, limpio zapato

Huelo pega y también huelo paco

Robo billetera pero soy buena gente

Soy una sonrisa sin diente

Lluvia sin techo, uña con tierra

Soy lo que sobró de la guerra

Un estomago vacío

Soy un golpe en la rodilla que

Se cura con el frío

El mejor guía turístico del Arrabal

Por tres pesos te paseo por la capital

No necesito visa pa' volar por el redondel

Porque yo juego con aviones de papel

Arroz con piedra, fango con vino

Y lo que me falta me lo imagino

No debe andar el mundo con el amor descalzo

Enarbolando un diario, como un ala en la mano

Trepándose a los trenes

Canjeándonos las risas

Golpeándonos el pecho con un ala cansada

No debe andar la vida recién nacida presa

La niñez arriesgada una estrecha ganancia

Porque entonces las manos son inútiles fardos

Y el corazón apenas una mala palabra

Cuando cae la noche duermo despierto

Un ojo cerrado y el otro abierto

Por si los tigres me escupen un balazo

Mi vida es como un circo pero sin payaso

Voy caminando por la zanja

Haciendo malabares con cinco naranjas

Pidiendo plata a todos los que pueda

En una bicicleta de una sola rueda

Soy oxigeno para este continente

Soy lo que descuidó el presidente

No te asustes si tengo mal aliento

O si me vez sin camisa

Con las tetillas al viento

Yo soy un elemento más del paisaje

Los recibos de la calle son mi camuflaje

Como algo que existe, que parece de mentira

Algo sin vida, pero que respira

Pobre del que ha olvidado que hay

Un niño en la calle

Que hay millones de niños que

Viven en la calle

Y multitud de niños que crecen en la calle

Yo los veo apretando su corazón pequeño

Mirándonos a todos con fábula en los ojos

Un relámpago trunco les cruza la mirada

Porque nadie protege a esa vida que crece

Y el amor se ha perdido

En un niño en la calle

Oye, a esta hora exactamente hay

Un niño en la calle hay un niño en la calle