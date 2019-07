El bronceado saludable no existe

Llegan los primeros días de verano y con ello las exposiciones al sol. Esto provoca que nuestra piel sufra. “Si nos hemos quemado es que lo hemos hecho muy mal”, alerta el director de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del Hospital Regional y dermatólogo de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología, Leandro Martínez.

REACCIÓN DE LA PIEL

“Las personas no renovamos la piel como los reptiles. Los dermatólogos estamos preocupados porque estamos viendo a muchísimos pacientes en las consultas que vienen rojos. Es curioso cómo en el 2019 cuesta evitar las quemaduras los días de playa.” Martínez cuenta que es habitual que los afectados piensen que han sido precavidos con la crema solar, pero avisa de que es importante ponerse la cantidad suficiente de crema y de forma adecuada en el cuerpo.

El dermatólogo detalla la reacción que sufre nuestra piel al entrar en contacto con el sol. “Debemos saber que cuando nos bronceamos, lo que tenemos es una respuesta defensiva de la piel. Es decir, la piel recibe más radiación ultravioleta de la que está preparada. Somos un organismo vivo y empieza a sintetizar una sustancia que es la melanina que nos protege. Es como se hiciese un mini impermeable para proteger lo que hay debajo.”

ACTITUD RESPECTO AL BRONCEADO

Martínez destaca que la visión de las personas respecto al moreno no es la deseable. “Culturalmente, por desgracia, el bronceado se relaciona con belleza, pero tenemos que tener en cuenta que broncearse no deja de ser un mecanismo defensivo de la piel”. Como dermatólogo, Martínez recomienda ir de forma progresiva a tomar el sol.

¿QUÉ HACER SI NOS HEMOS QUEMADO?

Si no hemos sido precavidos y nos hemos puesto rojos tomando el sol, el dermatólogo nos aconseja qué hacer. “Cuando tenemos una quemadura, dependiendo del grado, podemos tratarla. Hidratar bien y aplicar el frío”, explica el doctor Martínez.

En el caso en que la quemadura sea más grave, el doctor explica: “Los dermatólogos recomendamos las cremas con corticoides para bajar esa inflamación que nos hemos provocado. Si las quemaduras son muy intensas aparecen ampollas, podemos deshidratarnos, depende de cuánta superficie corporal esté afectada. Por suerte eso lo vemos muy esporádicamente. Pero ese aspecto rojizo de los primeros días de verano por desgracia sigue siendo muy frecuente y eso tenemos que evitarlo.”

LA SOMBRA

En contra de lo habitual, los dermatólogos proponen tomar la sombra. “La sombra es más fácil que las cremas protectoras, que son fundamentales, pero busquemos las sombras de la sombrilla, del chiringuito, busquemos la sombra por la calle o cuando hagamos ejercicio.” Incluso han hecho un eslógan: “La belleza está en la sombra.”

EFECTOS POSITIVOS DEL SOL

A pesar de las advertencias sobre los peligros del sol, Martínez señala algunos efectos positivos. “El sol es importante para que nuestro organismo sintetice vitamina D que es fundamental y sin sol no tenemos vitamina D. Es importante porque secretamos endorfina. No criminalicemos al sol, pero hagámoslo de una manera sensata. Esto de exponerse horas y horas solo con el fin de broncear la piel no es nada saludable. Incluso podríamos decir, como dicen los más jóvenes, que no está de moda”, asegura. “Un placer y a disfrutar”, concluye el dermatólogo en ‘Herrera en COPE MÁS Málaga’ 97.1 FM, 882 AM y cope.es/malaga.