Así es el día a día en una residencia de ancianos de Málaga en pleno confinamiento por el coronavirus

Sin duda, uno de los puntos críticos (o al menos en los que hay que tener una especial precaución) en esta crisis del coronavirus son las residencias de ancianos, por el riesgo que la enfermedad supone para personas mayores y, además, con patologías previas. Por eso, hoy nos queremos asomar a una residencia malagueña, donde desde el minuto uno comenzaron a trabajar para que no faltara material de protección.

Allí se han detectado casos de coronavirus entre los residentes y también entre los trabajadores, y por eso hemos querido conocer cómo se gestiona una situación tan delicada como esta. Estamos hablando de la residencia El Buen Samaritano de Cáritas, que dirige Patricio Fuentes. En COPE MÁS Málaga nos ha contado que el 11 de marzo confirmaron allí el primer caso de coronavirus y entonces se pusieron en marcha para conseguir material de protección, “los auxiliares se están dejando la vida. Toman la temperatura a diario a gente con alzheimer con lo que ello conlleva y se niega”, señala.

En esta residencia están aplicando las necesarias medidas de aislamiento y control de los residentes. Aunque no siempre es fácil, “hacemos un llamamiento para mascarillas, batas, guantes, geles, material en general, buscamos por todos lados y movimos hasta de nuestros conocidos y familiares en intentar buscar esas mascarillas y todo lo que nos hiciera falta y a día de hoy no tenemos nada”, subrayó.

En El Buen Samaritano viven cien ancianos y dos han fallecido tras el contagio por coronavirus. Allí, las visitas están prohibidas y eso no es fácil para los familiares, “ahora mismo la pena es que va a ser que cuando vea a la madre no a verla igual, el alzheimer tiene eso, nos mantenemos en contacto con los familiares y que sepan cual es la formación al instante. Es duro, pero da tranquilidad. Es duro que los familiares no puedan abrazar a sus seres queridos”, apuntaron desde El Buen Samaritano.