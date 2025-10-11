Así es el cortijo elegido por la actriz y modelo Laura Sánchez para unos días de relax

Hace unos días nos enteramos, que la modelo y actriz Laura Sánchez disfrutó de unos días de relax en un cortijo andaluz del siglo XVII en la campiña Jerezana y claro está en Destino Andalucía, nos interesaba conocer ese espacio y sobre todo por qué lo ha elegido esta mujer. Es un cortijo restaurado recientemente que está disponible en Airbnb, tiene capacidad para 10 huéspedes y está rodeado de 535 hectáreas de viñedos, olivares y campos de trigo y girasol. El cortijo destaca por su elegante salón con decoración heráldica, dormitorios bañados de luz natural, una cocina amplia perfecta para disfrutar en grupo o cuarto de juegos.

Piscina del cortijo

En el exterior destaca la piscina, el jardín y el patio con barbacoa. Javier Soto, es administrador y anfitrión de Airbnb de este cortijo jerezano, no solo para privilegiados como Laura Sánchez. "Es un cortijo abierto a todas las familias. Los clientes que tenemos sobre todo son nacionales y vienen en familia, hacen una visita a Jerez, sus alrededores y sobre todo quieren buscar la tranquilidad que da el cortijo"

decoración heráldica

Las habitaciones y la decoración del salón con motivos heráldicos y muebles que pertenecieron a una antigua casa familiar. "Lo hemos decorado con muebles antiguos y después tenemos los reposteros que la verdad la gente cuando entra, debido a la dimensión que tiene el salón, se les cambia la cara. Entre los tapices heráldicos y la chimenea, que es enorme, la verdad que la gente se queda alucinada" Al llegar a ese espacio tan acogedor, la gente llega con idea de salir a hacer senderismo o ir de ruta, pero al final se quedan en la casa.

Salón del cortijo

Este cortijo del siglo XVII funciona como una casa rural de las de siempre, en la que te puede llevar a las mascotas y llevar tu propia comida. "Si nos piden permiso, nosotros accedemos a que vengan con mascotas siempre que tengan cuidado con el mobiliario, porque al ser antiguo, gran parte es muy delicado"

actividades en los alrededores

Durante la escapada que ha hecho Laura Sánchez a este cortijo, aprovechó para pasear por los pueblos cercanos, descubrir comercios y probar la gastronomía local. "Es que nosotros estamos en la provincia de Cádiz, y la provincia de Cádiz está abierta a todo. En Jerez tenemos grandes restaurantes, también en El Puerto de Santa María, en Sanlúcar, después nosotros también ofrecemos rutas a los pueblos blancos, por restaurantes y por ocio, desde luego, estamos situados en una de las mejores zonas"

La terraza exterior

Este cortijo está disponible en Airbnb con el nombre de Casa Viña Romanito y tiene cinco estrellas por parte de las votaciones de los que se han alojado en él. "La gente sale muy contenta. Yo procuro siempre recibir a los huéspedes, y cuando se marchan, también estar allí para acompañarles, y si ha habido algún fallo, alguna cosa, pues que nos la digan"

Lo ha elegido una actriz y modelo como Laura Sánchez, y porque no lo vamos a elegir nosotros para disfrutar en la campiña jerezana de un cortijo andaluz del siglo XVII.