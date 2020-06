Así afecta el verano al coronavirus y esto esperan los expertos para otoño

La provincia ha vivido una nueva jornada sin fallecidos, ya encadena ocho días sin víctimas, y se han sumado otros tres contagios, en total, 2.861 positivos detectados con la prueba PCR. Hay que decir también que la última jornada no ha dejado curaciones.

Actualmente existe una menor incidencia del coronavirus y eso tiene que ver, entre otros factores, con la llegada del verano. Lo explica el catedrático de Microbiología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Málaga, Eduardo Martínez, quien durante una entrevista hoy en el mediodía de COPE Málaga, “es un virus con una membrana, parecida a la que tienen nuestras células, de echo la consiguen de ahí al infectarnos, y esa membrana junto a la estructura del virus lo hace sensible a la reacción ultravioleta y la sequedad y todo esto es malo para el virus, y es bueno para nosotros”, comenta.

EL CALOR AYUDA

No solo hay menos contagios por el calor y la sequedad, sino por una mejor detección, “los detectamos mejor que al principio, hoy en día las alertas sanitarias ya están avisados y cualquier sintomatología que hace tres meses no se echaban en cuenta y ahora sí se hacen pruebas diagnósticas para ver si estas contagiado o no”, subraya.

Hay menos contagios, pero eso no quiere decir que el virus haya desaparecido y no esté entre nosotros, todo lo contrario, “tenemos un problema de permanencia de virus en determinados portadores, muchos de ellos asintomáticos, pero el ser asintomático no quiere decir que no seas infectivo, porque además no solo depende de la carga viral que puedan tener los portadores, si no por su estado inmune o sensibilidad de las personas que puedan recibir el virus, hay personas que por ese estado inmune o sensibilidad con menos carga viral que le proporcione este portador asintomático, pueden caer enfermos”, apunta.

VERANO MEJOR QUE INVIERNO

¿Y por qué los expertos auguran un rebrote del coronavirus con la llegada del otoño? Esta es la explicación científica, “todos los virus respiratorios, como su vía de entrada son las mucosas respiratorias, sufren mucho en los cambios de estaciones, en el frío, ya en el verano, la estabilidad atmosférica, la buena temperatura, estamos más en forma. nuestro estado inmune y las mucosas no sufren estas alteraciones o sequedad, una mucosa bien preparada necesita más dosis de virus para infectarse, que una más dañaba o irritada por otros procesos infeciosos”, concluye.

