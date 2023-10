Arturo Bernal tiene dos canciones que le transportan a un momento de transformación del país

"Solo pienso en ti" de Enrique Urquijo y los Problemas y "El sitio de mi recreo" de Antonio Vega son las canciones favoritas del Consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal. 'Me transportan a una época de mi vida muy feliz en lo personal, y luego también fueron la banda sonora de un país que se transformaba muy rápidamente y se modernizaba en lo cultural, en lo económico y en lo social'.

LETRA "SOLO PIENSO EN TÍ"

Me pongo a pintarte y no lo consigo

después de estudiarte lentamente

termino pensando que faltan

sobre mi paleta colores intensos

que reflejen tu rara belleza

no puedo plasmar tu sonrisa

captar tu mirada

pero poco a poco.



Sólo pienso en ti, sólo pienso en ti

sólo pienso en ti, sólo pienso en ti.



Tu sigues viniendo y sigues posando

con mucha paciencia porque siempre

mi lienzo está en blanco

las horas se pasan volando

y hay poco trabajo adelantado

para tu retrato.



Sospecho que no tienes prisa

y que te complace ver que poco a poco



sólo pienso en ti, sólo pienso en ti

sólo pienso en ti, sólo pienso en ti.

LETRA "EL SITIO DE MI RECREO"

Donde nos llevó la imaginación

Donde con los ojos cerrados

Se divisan infinitos campos

Donde se creó la primera luz

Germino la semilla de cielo azul

Volveré a ese lugar donde nací

De sol, espiga y deseo

Son sus manos en mi pelo

De nieve, huracán y abismos

El sitio de mi recreo

Viento que en su murmullo parece hablar

Mueve el mundo con gracia le ves bailar

Y con él, el escenario de mi hogar

Mar, bandeja de plata, mar infernal

Es un temperamento natural

Poco o nada cuesta ser uno más

De sol, espiga y deseo

Son sus manos en mi pelo

De nieve, huracán y abismos

El sitio de mi recreo

Silencio, brisa y cordura

Dan aliento a mi locura

Hay nieve, hay fuego, hay deseo

Ahí donde me recreo.

(Donde nos llevó la imaginación)

Donde nos llevó la imaginación