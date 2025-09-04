COPE
Arnold Schwarzenegger, invitado de honor en San Diego Comic-Con Málaga 2025

La cuenta atrás ha comenzado. San Diego Comic-Con Málaga se prepara para recibir a Arnold Schwarzenegger y a más de 100.000 visitantes entre el 25 y el 28 de septiembre de 2025 en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) en una primera edición histórica

San Diego Comic-Con Málaga se prepara para recibir a más de 100.000 visitantes entre el 25 y el 28 de septiembre de 2025 en FYCMA (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga) en una primera edición histórica. Y lo hace con un anuncio que ha revolucionado al fandom: Arnold Schwarzenegger será el invitado de honor de este evento que convertirá a la ciudad en el epicentro europeo de la cultura pop.  

 Arnold Schwarzenegger, leyenda del cine en Málaga  

El protagonista de clásicos como Terminator, Predator o Desafío Total estará presente en San Diego Comic-Con Málaga 2025 como figura central. Considerado uno de los mayores iconos del cine de acción, del culturismo y de la cultura popular mundial, Schwarzenegger se suma a un cartel que promete reunir a artistas, creadores y estrellas internacionales.

 Un evento de dimensiones históricas  

San Diego Comic-Con Málaga ocupará 80.000 m² dedicados al entretenimiento, con más de 300 horas de contenido exclusivo y la participación de grandes marcas como Disney, Funko, Bandai Namco y Nintendo.

  • El escenario principal tendrá un aforo superior a 3.000 personas.
  • Se habilitarán auditorios y espacios como Ludic Plaza, con 34 horas de programación de juegos de mesa.
  • El Exhibitor Hall permitirá a los fans interactuar con las novedades de las principales franquicias.

    • Además, Disney estrenará en Málaga las presentaciones de Tron: Ares y Predator Badlands, junto con la esperada tercera temporada de Star Wars Visions.

     Cosplay, K-Pop y experiencias únicas  

    La Comic-Con Málaga 2025 ofrecerá concursos de cosplay, revisiones de portfolios para jóvenes artistas del cómic, talleres creativos y un concurso de K-Pop para descubrir nuevos talentos. Todo ello en un entorno que busca consolidar a Málaga como capital de la cultura pop en Europa.

     Última oportunidad para conseguir entradas  

    La organización ha anunciado una última remesa de entradas que saldrá a la venta el 10 de septiembre a las 12:00 h a través de VivaTicket.

  • El precio se mantiene en 50 € + gastos de gestión, como en las primeras fases.
  • A partir de próximas ediciones, las entradas costarán 80 € por día.
  • Todas las entradas son personales e intransferibles para evitar la reventa.

    •  Málaga, capital de la cultura pop en septiembre  

    San Diego Comic-Con Málaga es un evento único en Europa que situará a la capital de la Costa del Sol en el mapa mundial del entretenimiento. Con la presencia de Arnold Schwarzenegger y de grandes compañías del sector, la cita se perfila como una experiencia inolvidable para los fans de los cómics, el cine, las series y la cultura pop.

