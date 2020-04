Antonio de la Torre: "Cada segundo que no se aprovecha es una pérdida de tiempo tremenda”

El actor Antonio de la Torre fue uno de los protagonistas que pasó por los micrófonos de Cope Málaga dentro de la programación especial de Semana Santa. El actor malagueño habló del estreno de la serie en la que participa, “La Línea Invisible” que se estrena este miércoles y como está llevando el periodo de confinamiento: “Mañana estreno una serie y estoy con la promoción, que forma parte de mi oficio. Y hacer telepromoción es complicado. Y eso me lleva tiempo… y tengo dos niños pequeños que te obligan a marcarles su rutina y eso te saca de la tuya. Y el no poder salir… Espero que después de Semana Santa se pueda salir por los niños, con responsabilidad, y por quien vive en casa muy pequeña”.

De la Torre habló de su pasado y de su historia en Málaga con la Semana Santa de Málaga: “Yo nací en Carlos Haya y me creí en Ciudad Jardín, en un piso de 70 metros donde vivían mis padres, mis hermanos y mis dos abuelos… éramos un ‘Cuéntame’. El primer trono que saqué fue Viñeros, también El Prendimiento… Conseguí el segundo año que me pusieran en el segundo varal… Saqué tronos entre los 15 y los 20 años. También un amigo me metió en la Soledad del Sepulcro. Desgraciadamente dejé las cofradías por el camino que he seguido en la vida. Eso sí, me he mantenido en el ‘malagañismo’ con el Málaga Club de Fútbol, es la única tradición a la que sigo siendo fiel del niño y del adolescente que fui… veo al Málaga todos los domingos".

De la Torre también habló de los lugares donde se siente cómodo: “Tengo tres ciudades donde me siento en casa: en Madrid, en Sevilla que es donde vivo ahora y en Málaga. Es una sensación difícil de describir, pero es así”

El actor malagueño cree que esta crisis provocada por el coronavirus que estamos viviendo nos cambiará en nuestra manera de comportarnos: “La vida es el bien más valioso y no se puede comprar en el supermercado… por eso cada segundo que no se desaprovecha es una pérdida de tiempo tremenda”.