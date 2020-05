Antonio Prieto: “Llevamos a los pacientes de los hospitales otro tipo de medicina”

Si hay un lugar donde se mira “cara a cara” a al coronavirus, es en los hospitales. Allí, los sanitarios trabajan sin descanso para elevar el número de curados. Pero entre ellos, hay personas cuya labor es sanar el espíritu. Lo hacen por vocación y están disponibles las 24 horas del día. Nos referimos a los sacerdotes que prestan servicio en los hospitales. Es el caso de Antonio Prieto, que desde hace cuatro años es capellán del Hospital Carlos Haya.

La Hdad @MonteCalvario traza doble plan de acción social para hacer frente a crisis Covid19, ayudando a @F_CORINTO, Adoratrices, Filipenses, @caritas_malaga y @BancosolOficial, e intentando mantener compromisos con sus habituales proveedores #CofradiasMLGhttps://t.co/HZMjNPnk9r — Agrupación de Cofradías (@cofradiasmalaga) May 10, 2020

Este sacerdote ha contado en COPE Málaga cuál es la labor del capellán de un hospital como este en tiempo de coronavirus, “estamos siempre que el enfermo nos lo pide, o algún familiar cercano. Te piden por favor que estés cercano o en la medida que tu puedas ayudar espiritualmente. Esa es nuestra gran labor”, apunta.

SIN HORARIOS

La de capellán del hospital Carlos Hayaes una labor que no entiende de horarios. El centro les facilita un busca, un dispositivo mediante el que reciben un mensaje requiriendo sus servicios, “te llama algún familiar directamente o algún enfermero o médico, o también algún contacto directo con haya tenido con ese paciente que ha pedido ese servicio”, subraya el capellán.

FAMILIARES

Siempre están dispuestos a acudir al hospital para atender al paciente o familiar que lo solicite. Antonio Prieto confiesa qué es lo que más le está marcando en esta situación, “la soledad en la que se vive esta enfermedad, no poder dar un abrazo, tender tu mano al enfermo para que sienta tu cercanía. Para mi es lo que más me ha quedado y más me ha marcado”, lamenta.

Nos siguen llegando mensajes de #agradecimiento en todos los formatos posibles. Este de #GestoradeCorreos#Zaragoza en forma de #PostalClásica

Vuestras palabras de #cariño nos llegan al alma❤️ y nos ayudan a continuar ������ contra el #Covid19��#GRACIAS���������������������������� pic.twitter.com/JRrYdhABUp — huvv.es (@HUVV_SAS) May 9, 2020

Prieto asegura que ellos ofrecen a quien lo solicita, otro tipo de medicina, “darles esperanza, llevarles el señor, que para ellos es su medicina también. Sentir el señor cerca en estos momentos, para los que son creyentes es muy importante, es la otra medicina que necesitan”, subraya.