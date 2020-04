El alcalde de Estepona avisa que en el plan de "desescalada" del Gobierno falta concreción

Actualmente la situación de la pandemia del coronavirus en Málaga refleja más contagios y más fallecidos en las últimas 24 horas (aunque se reduce el número de ingresos en planta y en UCI).

Es el escenario en la provincia en la séptima semana de confinamiento y cuando ya hemos empezado a conocer el plan del Gobierno para la desescalada. Aunque hay muchas dudas sobre cómo se van a desarrollar situaciones concretas de la vida diaria en la llamada nueva normalidad.

Las reacciones no se han hecho esperar. Por ejemplo, desde el sector hostelero, los dueños de bares y restaurantes de Málaga. Dicen que las medidas impuestas para la reapertura de estos negocios son “inasumibles”.

ABRIR LAS PLAYAS

Otro ejemplo. En uno de los municipios más importantes de la Costa del Sol en lo que a turismo se refiere, en Estepona, su alcalde (y vicepresidente de la Federación Española de Municipios), José María García Urbano, le ha contado a Carlos Herrera que no hay nada claro por ejemplo, en cuanto a las playas, "no sabe cuándo podrá abrir las playas de Estepona o los campos de golf y es un disparate que se puedan abrir hoteles pero sin poder alojar a ciudadanos de otras provincias o no se puedan usar las zonas comunes. Sales de tu casa para confinarte en una habitación en tu misma provincia", se lamenta.

Hoteles abiertos, a pesar de que la movilidad entre provincias de momento tardará en llegar, que no se podrá ir de una provincia a otra, "por ejemplo, Coín y Estepona, dos localidades con las que tengo especial vinculación. Quién va desde Estepona a alojarse a un hotel a Coín, por ejemplo. Cuando sales es porque vas fuera, a Cataluña o Galicia, por ejemplo”, comenta.

Por cierto, este miércoles la Junta de Andalucía ha iniciado una ronda de encuentros telemáticos con el sector turístico de la provincia para escuchas sus demandas y necesidades ante este plan de desescalada.

"NO NOS TOMAN EN SERIO"

García Urbano lamenta que ese plan de desescalada no incluya ninguna de sus peticiones, "En los últimos días hemos tenido dos encuentros con el Gobierno, uno con el presidente y otro con la vicepresidencia cuarta y dos ministros. De ambas reuniones no hubo respuesta. Se nos hace querer importantes porque se nos cita a unas reuniones pero no se nos escucha. No nos toman en serio", se ha quejado. Además, subraya que dichas propuestas llevan siendo planteadas desde hace meses y han sido consensuadas por todos los grupos políticos.

El alcalde de Estepona también se queja de que el Gobierno deriva toda la responsabilidad a los ciudadanos y a los ayuntamientos, "los municipios no tenemos medios pero se nos obliga a vigilar y tomar las medidas de control de los ciudadanos. El Gobierno, que es quien tiene que decidir, no decide", ha dicho.

