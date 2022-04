La Agrupación de Cofradías y el Ayuntamiento de Málaga comienzan a trabajar en la Semana Santa de 2023

Desde este Lunes de Pascua se comienza a trabajar en la Semana Santa de 2023, para mejorar aquellos aspectos relacionados con el recorrido oficial de las procesiones, un recorrido que se estrenó en 2019 y que se ha vuelto a poner a prueba este año.

El presidente de la agrupación, Pablo Atencia, explica que el nuevo recorrido se comenzó a diseñar en 2015, que obtuvo el respaldo del 90 por ciento de las cofradías. “Se llegaron a poner sobre la mesa cinco propuestas de recorrido oficial y esto es un compendio de todas ellas”, añade.

En una entrevista en COPE MÁS Málaga, el presidente de la Agrupación de Cofradías se refería a esos errores, aspectos que hay que mejorar, y a las críticas que han surgido, por ejemplo, por la dificultad para ver el paso de las procesiones por el recorrido oficial. En este sentido, Atencia aclara que el nuevo recorrido es mucho más permeable para el público que el itinerario anterior, “implementamos un recorrido más abierto. Son 1.200 metros de recorrido, un 40% está abierto. Cualquier malagueño que no tenía silla, lo ha podido ver y ha sido notorio, toda la Alameda principal, Molina Larios, Plaza La Marina y en Atarazanas, hubo un 40% con más metros que está abierto al público”, dijo.

NUEVO RECORRIDO

Ante quienes defienden que el nuevo recorrido oficial es más largo para, así, poder poner más sillas para abonados y que la agrupación recaude más, el presidente responde: “Hemos mantenido las mismas sillas que había con anterioridad, ese era el objetivo, no era la recaudación, es darle culto público a nuestros sagrados titulares, esto es de hace 100 años, hemos trabajado para que sea compatible con los no abonados para que también lo disfruten, así que no hemos incrementado para nada el número de abonados”, apunta Atencia.

SECTOR ECONÓMICO

Es además, día de balances de la Semana Santa 2022 en distintos sectores económicos. Uno de ellos, el de bares y restaurantes. Javier Frutos es el presidente de Mahos, la patronal de la hostelería malagueña, “no llegamos a ese 2019 pero nos mantenemos a un 15% por debajo de facturación. Hemos sacado un balance positivo de que se ha podido celebrar la Semana Santa, que para nosotros era básico”, apuntó.

Otro balance es el que realizan desde los hoteles de la Costa del Sol, que en los días fuertes (a partir del Miércoles Santo) han alcanzado una ocupación media del 80 por ciento. Los turistas han sido tanto españoles como extranjeros. El vicepresidente ejecutivo de la patronal hoteleraAehcos es Javier Hernández, “aquí está repartida la tarta, el 50% del porcentaje ha sido el turista nacional y la otra mitad el turista internacional, y de ahí el 95% ha sido turista europeo. Cierto es que esperabamos un menor número de turistas internacionales. De cara a los próximos meses los datos serán buenos”, subrayó.

También mucho público en playas y chiringuitos. Manuel Villafaina es el presidente de la Asociación de Empresarios de Playas de Málaga, “como en el 2019 no hemos llegado, pero hemos estado muy cerca. Han sido días buenos sobre todo jueves, viernes y sábado, a la misma altura del 2019, desde el viernes de pascua ha ido bien. Soy optimista en general”, comenta.