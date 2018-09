Adrián González en COPE: "No hago caso a los prejuicios sobre mí"

Adrián González es uno de los fijos de Muñiz. En su segunda temporada en el club está rindiendo a gran nivel y espera que todo se culmine devolviendo al Málaga a primera: "Todos los que continuamos de la temporada pasada tenemos una deuda con este club y afición, dice". El inicio ha sido el soñado y todos tienen claro que el guía es Muñiz: "Se está demostrando que el plan del entrenador es bueno. Vamos a todos con él porque sabe lo que hace. Además porque conoce todo y ha sabido dar con el jugador. Él fue claro conmigo desde el primer día”.

Adrián ha estado discutido por un séctor de la afición que no entendió su papel al ser el hijo del anterior entrenador, Míchel: "No hago hago caso a los prejuicios. No es una losa. Claro que es bueno tener el apoyo de la grada. Se dijo mucho de mi en verano. Pero estuve todo el verano fuera del club y hasta orensa que no queria estar aquí y no es cierto. No pasa nada.Y claro que igual es porque el anterior entrenador era el que era. Pero yo soy capitán este año, jugué el año pasado, no sé, en el campo lo doy todo, puedo gustar o no, pero doy la cara. Lo pasé mal el año pasado. Pensaba que estaba preparado y me encontré con ese problema. No se pasa bien. A veces en la vida hay que afrontar situaciones que crees que estas preparado. Yo quería jugar en el Málaga y se gestionó antes de la llegada de Michel, por ejemplo. Entiendo a Simeone sobre no querer entrenar a su hijo. Posiblemente lo pase peor ahí el padre que el hijo. Es capaz igual por su inmadurez el hijo afrontarlo de otra forma que el propio padre. Lo entiendo”