El acusado de asesinar a su exnovia de 16 puñaladas en Torremolinos en 2023 dice que fue accidental

Imágenes del juicio al acusado de asesinar a puñaladas a su expareja Paula en mayo de 2023 en Torremolinos

El acusado de asesinar presuntamente a su expareja, Paula, en mayo de 2023 en Torremolinos (Málaga) ha reconocido ser el autor de la muerte de la mujer, que tenía 16 puñaladas, dos de ellas por la espalda, pero ha dicho que fue accidental durante un forcejeo.

El juicio con jurado ha comenzado este lunes en la Audiencia Provincial de Málaga y contra el procesado también hay otro procedimiento por otro crimen de su anterior pareja, Sibora, cuyo cadáver fue hallado en el mismo municipio emparedado tras nueve años desaparecida.

ni premeditación ni ensañamiento, según la defensa

En la causa que ha empezado a juzgarse este lunes, la Fiscalía de Málaga pide que el acusado, que actualmente tiene 48 años, sea condenado por un delito de asesinato en el ámbito de la violencia machista con alevosía y malos tratos habituales, mientras que su defensa reconoce que la mató pero dice que no hubo alevosía, premeditación ni ensañamiento.

Durante su declaración, el acusado ha reconocido ser el autor de su muerte y ha relatado que el día del crimen se vieron envueltos en una pelea en la que había un cuchillo y para salvarse provocó la herida mortal.

"el error mas grande de mi vida"

"Cometí el error mas grande de mi vida", ha asegurado el acusado, que ha dicho estar arrepentido y lo ha calificado de "una imprudencia" por su parte.

Ha negado que la maltratara como mantienen la acusaciones que relatan en sus escritos que no la dejaba maquillarse, ir sola e incluso le controlaba las tarjetas de crédito y las conversaciones con la familia.

En el relato acusatorio se describe cómo era la relación entre ambos, en la que era común que Paula presentara lesiones externas evidentes, pero siempre decía que se había caído y que era torpe.

Preguntado por cómo ella podía tener tantas puñaladas y él ninguna ha insistido en que se produjo un forcejeo y que él solo estaba "desviado la trayectoria" del arma blanca para salvarse.

Ha insistido en que en todo momento el arma la tenía ella, que él se sintió atacado y la agarró por el cuello, momento en que cayeron los dos al suelo y como se intentaba defender y la sujetaba muy fuerte por el brazo se clavó el cuchillo.

detenido seis horas después del crimen

Sobre la razón por la que no abrió la puerta a las personas que intentaban entrar para socorrerla ha asegurado que entró en pánico y que por eso huyó dirección a la playa, hasta que seis horas mas tarde fue detenido por la Policía.

La fiscal ha explicado durante su intervención que Paula además de ser asesinada fue víctima durante los tres años de relación de malos tratos y que "la aisló y desacreditó". No le permitió ni ir al ginecólogo durante su embarazo y comentaba públicamente que ella era "muy depresiva".

La acusación pública ha subrayado a los miembros del jurado que el procesado tiene otra condena por amenazas a otra pareja y ha recordado que también está acusado de la muerte de Sibora en el mismo municipio, su cadáver fue hallado emparedado tras nueve años desaparecida.

celos enfermizos

El abogado de la acusación particular, ejercida por Guillermo Smerdou, ha descrito al acusado "como una persona que no es nueva en el juzgado" y ha asegurado que durante el juicio se acreditará que tenía "unos celos enfermizos" y que el crimen lo tenía preparado, ya que una semana antes robó el cuchillo con el que la mató.

La defensa ha reconocido que hay "unos hechos objetivos innegables" y que merecen un reproche "por la extrema gravedad" pero ha defendido que hay "matices jurídicos pequeños" que marcan la diferencia entre un homicidio o un asesinato.