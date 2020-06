Abrir piscinas este verano costará a los vecinos entre 3.000 y 5.000 euros al mes

Si en tu comunidad de vecinos tenéis piscina y queréis abrirla este verano, eso va a suponer un coste extra de entre 3.000 y 5.000 euros al mes. Es lo que los administradores de fincas calculan que va a costar este año abrir las piscinas comunitarias, hasta 5.000 euros por piscina y mes, por el gasto que hay que hacer en la instalación de mecanismos de control de aforo (o la contratación de personal para que se encargue de ello), y otras cuestiones como la limpieza.

Declaraciones del vicepresidente del @CAFMalagaES, Luis @camunya, a @MalagaEP para explicar cómo está afectando la crisis del #coronavirus a las piscinas de las comunidades de propietarios. https://t.co/LMS8o0q1ed — CAF Málaga (@CAFMalagaES) June 3, 2020

Luis Camuña es el vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga quien en una entrevista este mediodía en COPE Málaga apuntaba sobre este asunto que, “hemos hablado mucho del control del aforo y hay más, como la limpieza que hay que hacerla tres veces al día y tiene incremento además en productos y mano de obra, Además se le suma las labores de desinfección también”, comenta.

CONFLICTO VECINAL

La piscina comunitaria suele ser foco, cada verano, de conflictos entre vecinos. Pero este año esa conflictividad está yendo a más por las condiciones que hay que cumplir para poder abrirlas.

El primer punto de discusión es ese, si abrir o no (con el gasto que supone). Y si se decide abrir la piscina, entonces se producen otro tipo de desencuentros entre vecinos, “en algunos casos existen esa limitación económica, al no poder ir con un controlador de aforo, existen limitaciones materiales y físicas, a su vez hay muchas que no tienen un vallado perimetral, porque no tienen obligación desde el punto de vista de la norma autonómica e imagina la dificultad, ya que el acceso no tenga una limitación o una barrera material”, lamentó.

PROBLEMAS AL ABRIR

Ahora mismo, la mayoría de piscinas comunitarias están cerradas. Muchas están esperando al 15 de junio para abrir y otras acortarán la temporada, solo en julio y agosto. Y en esos casos, se producirán situaciones como estas, “la problemática a la que se enfrenta la comunidad es cuando una persona hace una reserva en la comunidad, sea con llamada, vía telemática o de forma personal con quien controle el acceso. Puede ser que se encuentro con que el número sea excedido y ahora tratar de que se cumpla el horario establecido y salgan del recinto y demás, porque no todo el mundo tiene un comportamiento cívico, pues ahí se cumple un conflicto del que no existen precedentes”, puntualiza Camuña.