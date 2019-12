El abogado de la familia: "Tres personas no se ahogan en una piscina por casualidad en un mismo día"

La familia de las tres personas, un padre y dos de sus hijos, fallecidos en una piscina de un complejo en Mijas asegura que todos sabían nadar y achaca el suceso a que había algo mal con la piscina, lo que dificultó el nado.

El hecho ocurrió sobre las 13.30 horas del pasado martes en el complejo Club La Costa cuando tres hermanos --de nueve, 14 y 16 años-- se bañaban en la zona menos profunda de la piscina del recinto donde la familia, procedente de Reino Unido, estaba alojada desde el pasado día 22, mientras sus progenitores permanecían tomando el sol.

En un determinado momento, la menor de 14 años observó cómo su hermana pequeña entraba en la zona más profunda y desde donde no podía salir por sus propios medios, por lo que su hermano de 16 años acudió en su ayuda, teniendo los mismos problemas para salir de la zona profunda, entrando entonces el padre para rescatarlos.

En este sentido, la familia afirma que nunca informaron a los agentes de la investigación ni a ninguna otra persona de que los fallecidos no supiesen nadar, según un documento facilitado por el representante legal de la misma, el abogado de Fuengirola Javier Toro, quien ha asegurado a COPE Andalucía, que la piscina tiene una forma "peculiar" que pudo ayudar a que ocurriera la tragedia "la piscina es cóncava y la parte más profunda está en el centro a diferencia de lo habitual, ya que suele estár en uno de los laterales. Esto, junto a un posible mal funcionamiento del sistema de succión, podría haber sido una de las causas que ha provocado la tragedia. Aunque aún no lo sabemos", matiza el letrado, que añade "tres personas no se ahogan en un mismo día por casualidad".

PENDIENTES DE LOS MENORES

Asimismo, en el escrito, redactado en inglés y firmado por la mujer del fallecido, se explica que los cinco miembros estaban presentes en el momento de lo sucedido, por lo que niegan que los menores estuviesen desatendidos. Además, la familia asegura que siguieron en todo momento las indicaciones de la zona de la piscina, así como que los menores se introdujeron en el agua usando los escalones de esta instalación, pero se vieron arrastrados al centro de la piscina, que era más profundo, por lo que comenzaron a pedir ayuda para salir de ahí, por lo que la familia niega que la hija pequeña cayera al agua.

Fue en este momento cuando el padre se introdujo en la piscina, también mediante los escalones, para ayudar a los hijos que tenían problemas para salir del agua, mientras la esposa corrió a los apartamentos del complejo para pedir ayuda, según se relata en el documento, en el que también se afirma que para cuando alguien llegó a ayudar los tres miembros de la familia ya se encontraban bajo el agua.

La Guardia Civil continúa con la investigación, que por el momento apunta a un "trágico accidente", en principio ocasionado por la falta de pericia de las víctimas al nadar, según señalaron desde el instituto armado en un comunicado.