Víctor: "Quiero un Málaga valiente"

El técnico número 24 del Málaga se presentó esta mañana en la sala de prensa 'Juan Cortés' de La Rosaleda ante una gran expectación entre la prensa. Con ganas de que llegara el momento, Víctor Sánchez del Amo se mostró feliz de poder dirigir al cuadro blanquiazul y ambicioso por el proyecto que tiene ahora por delante. Tras la rueda de prensa, Víctor se encaminó por el túnel de vestuario hasta salir al césped junto con su cuerpo técnico, David Dóniga (segundo entrenador), Nacho Oria (preparador físico), Koke Contreras (técnico de porteros que ‘asciende’ del filial) y Carlos Morales (analista). Previamente a dar sus primeras palabras como malaguista, Víctor tuvo la oportunidad de conocer y charlar con los consejeros consultivos del club, Francisco Martín Aguilar y Abdullah Ben Barek. También estuvieron presentes en la sala de prensa los miembros de la dirección deportiva, entre otros. Asío trascurrío la primera comparecencia de Víctor:

Análisis del cambio

“Estas situaciones no son novedosas en el mundo del fútbol, me ha pasado como jugador y entrenador. Provoca un reinicio en cuanto a expectativas. Hay un grupo muy positivo y he visto mucho optimismo y mucha ilusión. Ahora empieza una liga de ocho partidos, una liga nueva, donde tenemos uno ganado (Reus), tenemos siete partidos para ganarlos y a eso hemos venido. Es una oportunidad fantástica para el Málaga para volver a Primera”.

Jugadores y equipo

“Los cambios se hacen con la idea de ir a mejor. Queremos ayudarles a que den la mejor versión de ellos mismos, para ello estamos. Queremos ser un equipo valiente, protagonista. Si queremos ganar los siete partidos vamos a ir a por ellos, por eso estamos aquí. Teníamos ofertas interesantes del extranjero, pero hemos firmado hasta final de temporada porque creemos en la plantilla”.

Al día

“Cuando no tienes equipo tienes que analizar ligas y así hemos afrontado este tiempo. Estamos al día de ello y nuestro análisis del Málaga lo teníamos claro, y desde ayer estamos trabajando en cómo mejorar al equipo. Siempre hay margen de mejora, nuestro mensaje es de mejora y hambre”.

Factor mental

“Es un tema determinante en el alto rendimiento, el aspecto mental y emocional a nivel individual y colectivo. Cualquier estímulo nos provoca reacciones, hay que canalizarlas para ser más productivo y lo estamos trabajando. Creemos que hay tiempo, sin ninguna duda. Cuando estemos muy bien seguiremos trabajando para estar mejor”.

Reactivación y sistemas

“Cada vez que hay un cambio se reactiva el ordenador de todos. Todos los jugadores parten con las mismas posibilidades, sin ninguna duda. Independientemente de jugar más o menos. Es brutal contar con todos los jugadores. Lo importante es que se sientan protagonistas y que sumen cada uno (…) Lo más importante son los jugadores. Trabajamos para dominar diferentes modelos de juego según la plantilla que se tiene. Los jugadores por delante y nosotros trabajamos en relación a lo que creemos mejor para la plantilla”.

Hambre

“Esa filosofía de hambre y humildad nos la aplicamos nosotros. Las experiencias que tenemos en la vida las analizamos para seguir creciendo. Las cosas que nos pasan no son mejor ni peor, son conclusiones para seguir creciendo. Capacidad para crecer y mejorar".

Contreras

“Incorporar a Koke (Contreras) me alegra por su capacidad personal y profesional, mantenemos una relación muy buena y es un tipo excepcional. Es una gran ayuda desde su parcela y un icono del malaguismo”.

Exigencia y afición

“Me he criado en el Real Madrid y desde pequeño he tenido la máxima exigencia a todos los niveles. En el mundo del entrenador es muy habitual esa situación de cambio frecuente. La mayoría de las veces no se da el tiempo para desarrollar los proyectos. Cuando se deja trabajar suele consolidarse y alcanzar una estabilidad deportiva (…) Todas las aficiones en Andalucía son tremendamente pasionales y esa comunión con la afición es clave. No hay que pedirles nada, si somos capaces de generar esa comunión en el vestuario se va a transmitir a la grada”.

LaLiga 1|2|3

“Vamos a trabajar todos los aspectos, no sólo el mental. No hay una necesidad específica. La categoría la dificultad que tiene es la máxima igualdad entre los equipos. Hay grandísimos clubes en Segunda División, pero al final el fútbol es el mismo”.

Cantera

“Está entrenando con nosotros Hicham y en este ‘staff’ nos encanta trabajar con la cantera porque llevamos eso en nuestro ADN. En los equipos que hemos estado hemos tirado incluso de juveniles, no hemos dudado en ese sentido. Nosotros vamos a abrir puertas en ese sentido”.

Futuro

“No tiene mayor de importancia, nos centramos en esa liga de ocho partidos. La consecuencia es que vamos a estar encantados las dos partes y hacer algo bonito a largo plazo. En caso de éxito todos vamos a estar contentos, sin ninguna duda”.

'Feedback' de la plantilla hacia él

“Los jugadores creen en la posibilidad del objetivo que nos hemos marcado. Lejos de discursos largos, el primero fue súper sencillo. Fue unánime decir que creemos en ellos, y estamos recibiendo ese ‘feedback’. El objetivo es alcanzable y realizable, el primero es Alcorcón y desde hoy estamos trabajando matices tácticos para ese partido”.