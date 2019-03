Unicaja se deja ganar en Zaragoza (72 - 70)

Increíble, pero cierto, Unicaja cayó en su vista a Zaragoza en un partido que tenía ganado y en el que los errores propios permitieron a los maños remontar y llevarse el partido en un final increíble. La vuelta de Alberto Díaz tras tres meses de baja fue lo único positvo del partido para los malagueños.

Unicaja comenzó el partido a rebufo del Tecnyconta Zaragoza que de la mano de un acertado Okoye mandaba en el luminoso. En los malagueños era Lessort, autor de los seis primeros puntos del equipo el que mantenía a los de Casimiro en encuentro. Una canasta de Shermadini sirvió para que Unicaja tuviera su primera renta favorable (19 – 20). La igualdad y la velocidad en el juego era la nota predominante de los primeros minutos.

A falta de tres décimas para que finalizara el primer cuarto se producía el regreso de Alberto Díaz. Tres meses después de lesión el malagueño reaparecía y lo hacía con un robo a Alocén “marca de la casa”. De la mano del base malagueño y con el acierto en el triple por bandera Unicaja recuperaba e tempo del partido. Un parcial de 8 a 20 sirvió para que los de Luis Casimiro lograran su máxima diferencia en el partido (33 – 44). Díez con 11 puntos se erigía en el mejor de los visitantes. Sin embargo, Unicaja bajó su acierto en el triple y tres palmeos consecutivos de Radovic colocaban al descanso el 41 a 47.

El tercer cuarto no hacía presagiar nada bueno para Unicaja que salió adormilado de los vestuarios. Un parcial de 9 a 4 colocaba a los maños a sólo un punto de diferencia. Okoye hacía daño a la defensa malagueña que sin el acierto en el triple era incapaz de anotar con regularidad. Pero la irrupción de Wiljer cambió la decoración. El canadiense sacó su fusil y a base de triples volvió a darle aire a los malagueños. Un triple suyo a 7 minutos y 37 segundos para el final de partido colocaba la máxima diferecia para Unicaja (52 – 64). El partido parecía finiquitado. Sin embargo, lo imposible se tornó en posible. La vuelta a cancha de Okoye y una zona variaron el rumbo del partido. El alero del Tecnyconta asumió responsabilidades y con cuatro triples acercaba a su equipo a sólo un punto a falta de 30 segundos (69 – 70). Roberts tuvo el balón para matar el partido pero su triple no entró y en la acción siguiente Seibuitis anotó y sacó falta al propio Roberts (72 – 70). Milosaljevic tuvo el triple para ganar pero el balón no entró para perplejidad de la plantilla de Unicaja que aún se están preguntando como se les ha escapado un partido que tenían ganado.

Tecnyconta Zaragoza 72 (23+18+11+20): McCalebb (4), Seibutis (9), Okoye (30), Radovic (11), Justiz (4) - cinco inicial - Alocén (4), Berhanemeskel (-), Barreiro (-), Martín (2), Vázquez (8).

Unicaja 70 (20+27+14+9): Roberts (9), Salin (6), Milosavljevic (9), Díez (11), Lessort (8) - cinco inicial - Alberto (3), Muñoz (-), Suárez (3), Wiltjer (13), Shermadini (8), Okouo (-).

Árbitros: Martín Bertrán, García Ortiz y González Gálvez. Eliminados: Shermadini.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 25 de la fase regular de la Liga Endesa disputado en el pabellón Príncipe Felipe (Zaragoza) ante 7.914 espectadores.