Unicaja cumple el expediente de manera sufrida en San Sebastián (75 - 81)

Unicaja sigue con opciones de jugar el play off por el título. El partido no pasará a la historia por su brillantez, si no por todo lo contrario, fue un partido plomizo, soso y con desaciertos enormes en los dos equipos. Al final el menos malo fue Unicaja que se llevó la victoria ante un Guipuzcoa ya descendido a LEB Oro.

El partido era una final para Unicaja obligado a ganar y esperar el error del Morabanc Andorra, precisamente el Guipuzcoa será el último rival del equipo del principado. Sin embargo no se vio la necesidad en Unicaja, demasiado atenazado y poco fluido en el partido. El parcial del primer cuarto lo dice todo 12-12. La falta de acierto era la tónica habitual y lo peor es que el partido no mejoró en el segundo cuarto. Jaime Fernández y Abromaitis dieron algo más de alegría a Unicaja que lograba la máxima diferencia en el partido 22 - 29. Sin embargo, Unicaja no fue capaz de romper el partido. El recital de fallos de los dos equipos fue indigno de la competición y al descanso estaba todo por decidir 25 - 29.

DESACIERTO

Se esperaba una reacción de Unicaja, el enfado de Katsikaris con los suyos era evidente, numerosas pérdidas, bajo porcentaje en tiros y superado en el rebote. La decoración no cambió en exceso tras el descanso. Poco acierto y muchas pérdidas, Unicaja logró alcanzar una pequeña renta de 5 puntos, pero era incapaz de romper el partido. De hecho tras una antideportiva de Brizuela, Okuo y Dee dieron la vuelta al marcador para ponerse por delante 45 - 43.

?? TAPONANDO a un lado de la cancha y ASISTIENDO para el matazo de @okouoviny a otro.

¡Se hace enorme @DinoRadoncic6 en los dos aros!



?? En directo en @MovistarBasket#LigaEndesapic.twitter.com/NsJMKc1Pth — Liga Endesa (@ACBCOM) May 18, 2021

ESPERAR TROPIEZO DE ANDORRA

Las alarmas comenzaron a sonar en el último cuarto cuando los donostiarras se pusieron tres puntos arriba 52 - 49. Finalmente llegó la reacción. Unicaja subió la intensidad defensiva, Jaime Fernández estaba fresco de piernas y con la ayuda de Brizuela y los triples de Wazcynski sirvieron para romper el partido y poner la máxima diferencia en el partido 67 - 76. A pesar de dos errores en la salida de balón de Unicaja, Guipuzcoa no tenía el acierto suficiente para remontar el partido.

A falta de una jornada, Unicaja se medirá el domingo al Real Madrid y no depende de sí mismos para estar en las rondas por el título. El partido de Andorra este jueves ante Joventut será clave para ver si los malagueños consiguen la clasificación.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

75.- Acunsa Gipuzkoa Basket (12+13+23+27): Faggiano (7), Tomás (7), Dee (19), Radoncic (11), Okouo (19)- cinco inicial- Magarity, Carlson (2), Olaizola, Span (5), Motos, Echenique (5).



81.- Unicaja (12+17+20+32): Alberto Díaz, Jaime Fernández (19), Brizuela (13), Waczynski (11), Guerrero (8)- cinco inicial- Thompson (9), Abromaitis (9), Boutelle (6), Pablo Alonso (2), Thomas (4), Mekel , Pablo Sánchez.



Árbitros: Calatrava, Zamorano y Baena. Sin eliminados



Incidencias: último partido de la temporada en el Donostia San Sebastián Arena 2016. Sin público.