Unicaja conoce su calendario de la Copa Andalucía que se jugará en Septiembre

La 25ª edición de la Copa de Andalucía ACBtendrá como escenario el remodelado Pabellón Municipal de La Línea de la Concepción los próximos 16, 17 y 18 de septiembre. En el que participarán Unicaja, Coosur Real Betis y Covirán Granada.

La Línea de la Concepción ha sido la elegida por la Federación Andaluza de Baloncesto para la organización de un torneo clásico en la pretemporada de los clubes ACB andaluces.

Esta edición, además, tiene un aliciente especial ya que volverá a disputarse en formato de triangular. El ascenso del Covirán Granada a la Liga Endesa a finales de la pasada campaña abre de nuevo la posibilidad de disputar este torneo con tres equipos en la máxima categoría del baloncesto nacional.

Junto al conjunto nazarí participarán los otros dos clubes que permanecen en la ACB, como son Unicaja y Coosur Betis. Todos ellos darán lugar a un verdadero espectáculo que podrán disfrutar los más de 1.200 asistentes que tendrán cabida cada partido.





PARTIDOS

Viernes, 16 de septiembre: Covirán Granada – Unicaja de Málaga

Sábado, 17 de septiembre: Coosur R. Betis – Covirán Granada

Domingo, 18 de septiembre: Unicaja de Málaga – Coosur R.Betis





DOMINIO DEL UNICAJA

Unicaja de Málaga es el dominador de la Copa de Andalucía ACB que cumple 25 años. Los malagueños han ganado esta competición en quince ocasiones, entre ellas las dos últimas disputadas en Málaga y San Fernando.

Coosur Real Betis le sigue en el palmarés de la competición con seis títulos (cinco como CB Sevilla y uno como Real Betis), mientras que CB Granada ostenta tres trofeos en sus vitrinas. Una competición donde, en 2006, también participó el CB Los Barrios.





NUEVOS FICHAJES

De cara al inicio de la nueva temporada, el Unicaja ha firmado a 4 jugadores: Kendrick Perry, Nihad Djedovic, David Kravish y Dylan Osetkowski, sin embargo no son los únicos que puedan llegar, el club cajista sigue atento al mercado, en estos días se han relacionado varios nombres con el club, Will Thomas, el jugador le ha dado el "Sí, quiero" al club sin embargo está pendiente lo que haga el Valencia Basket ya que tiene el derecho de tanteo sobre el jugador. Otro de los nombres es el de Augusto Lima, el jugador de 30 años está libre tras desvincularse del UCAM Murcia, tanto el club como el jugador no verían con malos ojos la vuelta al club que perteneció en categoría Junior, llegando a debutar en el primer equipo y Tyler Kalinoski, como adelantaba radio galega, la opción del jugador va ganando peso, el escolta jugó la pasada temporada en el CB Breogán promediando 11 puntos por partido y un 47 por ciento de la línea de tres.

