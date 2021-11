Unicaja compite pero perdona la vida a Baskonia (92 - 89)

Unicaja de Málaga no pudo ahondar en la crisis de Baskonia. El equipo malagueño, que llegó a ir ganando por quice puntos, consumó su cuarta derrota consecutiva en ACB y que ve peligrar muy seriamente sus opciones de clasificarse para la Copa del Rey, a pesar delgran partido de Bouteille.



Los dos equipos dejaron constancia que no atraviesan su mejor momento, pero el partido fue creciendo en baloncesto y en interés con el paso de los minutos hasta que se decantó para los locales, que se apoyaron en un omnipresente Tadas Sedekerskis, con 35 créditos de valoración, y el acierto de Jayson Granger, con 24 puntos y 7 triples.



El Unicaja vivió del acierto exterior de Axel Bouteille y Tim Abromaitis, con 23 y 17 puntos, respectivamente, y cuando desaparecieron de la ecuación, el Baskonia encontró el camino para regresar al duelo.



El Unicaja entró mejor en el partido y dominó en los primeros minutos con un acertado Tim Abromaitis, que se asociaba con sus compañeros para mantener a su equipo por delante y aprovecharse de los problemas ofensivos de los azulgranas.



Cuando entraron en juego los exteriores, el plantel andaluz se lanzó a por el primer parcial de 2-16 con el que logró las primeras rentas serias del partido, hasta que ocho puntos consecutivos del serbio Vanja Marinkovic abrieron un hilo de esperanza en la producción del Baskonia, al que se le puso el partido cuesta arriba desde el arranque, 14-22.



Dos triples de Jonathan Barreiro volvieron a abrir hueco y dieron confianza y solidez al Unicaja (18 --33), que se fue sintiendo mejor con el paso de los minutos, pero Simone Fontecchio tomó el relevo anotador de Vanja Marinkovic y el Baskonia comenzó a crecer gracias a la velocidad y la actividad defensiva que imprimió el letón Arturs Kurucs.



Un parcial de 13-2 volvió a meter en el partido a los locales y las acciones del lituano Tadas Sedekerskis ajustaban el duelo al descanso, 36-41.



El rebote continuó dando vida al Unicaja tras el paso por vestuarios y Dusko Ivanovic apostó por jugar sin pívots, con Tadas Sedekerskis en el puesto de “cinco”. Ocho puntos consecutivos de Jayson Granger mantuvieron a flote a los locales, que sufrían para cerrar la vía de agua abierta por Tim Abromaitis.



Fotis Katsikaris optó por retirar de la pista a sus hombres altos y Tadas Sedekerskis impuso su ley para igualar las fuerzas, 57-57, aunque cinco puntos de Axel Bouteille dieron un respiro a los visitantes, que no podían para bajar las revoluciones baskonistas.



Dusko Ivanovic continuó con su quinteto carente de hombres altos y dos triples de Jayson Granger y Tadas Sedekerskis catapultaron a los azulgranas con un 10-0 para tomar la iniciativa en el arranque del último periodo.



Axel Bouteille se empeño desde el triple en mantener a su equipo en el partido hasta el epílogo y los cajistas igualaron la contienda a 74 a cinco minutos del final, momento en el que el partido entró en un intercambio de triples que dejó todo por decidir en el último minuto.







Un triple del lituano Rokas Giedraitis a 43 segundos del final y un rebote ofensivo del lituano acabó por decantar la balanza, Brizuela tuvo el último triple para llevar el partido a la prórroga, pero su lanzamiento no tocó aro.



- Ficha técnica:



92 - Bitci Baskonia (14+22+24+32): Granger (24), Giedraitis (11), Fontecchio (13), Sedekerskis (22) y Costello (8) -cinco inicial-, Nnoko (-), Marinkovic (13), Baldwin (1), Enoch (-) y Kurucs (-).



89 - Unicaja (22+19+21+27): Norris Cole (11), Brizuela (11), Bouteille (23) Abromaitis (17) y Eric (8) -cinco inicial-, Alberto Díaz (3), Jaime Fernández (2), Barreiro (11), Alonso (-) Nzosa (2), Carlos Suárez (-) y Rubén Guerrero (1).



Árbitros: Carlos Peruga, Francisco Araña y Alberto Baena. Eliminaron por faltas personales al visitante Eric (min.34) y a los locales Fontecchio (min.35) y Granger (min.40).



Incidencias: partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Endesa disputado en el Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 6.206 espectadores