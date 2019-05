(89-84) Unicaja vence con excesivos apuros

Unicaja sufrió más de lo esperado para doblegar en el Martín Carpena al Fuenlabrada. El duelo fue igualado, demasiado. Los de Luis Casimiro golpearon en el primer cuarto. A Unicaja le costó arracar y pronto tuvo un 0-7 en contra. Los de Cuspinera con un buen Paco Cruz, el mexicano estuvo bien, mantuvieron a raya a Unicaja. El equipo verde notó en exceso las bajas de Suárez y de Dani Diez y eso que Jaime y Alberto de nuevo aparecieron, pero no fueron el de otras ocasiones. Al término del primer cuarto, Unicaja se fue ganando, 23-20. Roberts estuvo fino por momentos.

El segundo empezó distinto. No acababa de terminar con el juego habitual en zona Unicaja y Fuenlabrada con Popovic y Oleary sometía a los de Casimiro. Roberts con un triple ponía la cosa igualada, 28-28. Lessort y Wiltjer de nuevo no acompañaban y al final del segundo cuarto, ya en el descanso, Unicaja se va a los vestuarios con una renta de cuatro abajo, 37-41. Había mucho partido por delante, pero en sensaciones, sumado a lo fría de la entrada (la hora de las 19:15 no pudo ser peor) no acompañó.

El inicio del tercer cuarto empezó como acabó el primer tiempo. Unicaja trabaja de poner la directa pero le frenaba Fuenla. Aún así, una canasta de Jaime ponía el partido a un punto, 46-47. Pudo ponerse por delante, pero Lessort cometió falta en ataque. Un triple en la siguiente jugada de Daniel Clark adelantaba a Fuenlabrada, 46-50. No se iba Unicaja. Roberts conducía el juego verde y Wiltjer ante el aro anotaba y ponía el 50-54 pero es que de nuevo Fuenlabrada se iba con otro triple. Unicaja le respondía desde el perímetro y ponía la cosa en cuarto puntos, 53-57. Un triplazo esquinado de Sasu Salin ponía el partido uno abajo. La grada ya era otra. Faltaba un minuto para acabar el tercer cuarto y el Carpena era otro del que empezó. Mucha igualdad, 57-57. El último cuarto sería el decisivo.

Tuvo que pasar un minuto para que un palmeo de Lessort pusiera por delante a Unicaja. Estaba en el tramo decisivo y Casimiro cambió la zona. De nuevo Lessort y Unicaja se iba de cuarto, 61-57. Sasu Salin ponía de nuevo de tres, mayor ventaja de Unicaja, 66-62. Unicaja se movía en esa corta renta. No se rompía el partido. 69-71 a falta de 1.33. Fuenla se adelantó, pero lo empató Unicaja a 71-71. El minuto final iba a ser intenso. Los de Cuspinera llegaban vivos. Se lo habían currado. Shermadini anotó dos tiros libres y ganaban 73-71. El Carpena empujaba. Con empate a 73-73 Wiltjer se jugó un triple que erró y el balón se lo quedaba Unicaja por el istant replay. Quedaban solo 23 segundos. Roberts falló la posesión y nos íbamos a la prórroga.

Y el tiempo extra era igual que los 40 minutos. Fuenla sometía a Unicaja. Ganaba 79-83, pero de nuevo Salin salió al rescate con un triple y puso el partido 82-83. Jugada de tres puntos de Unicaja con palmeo de Lessort que ponía el duelo en el último minuto 85-83. Jaime ponía el 86-84 desde la línea de tiros libres. Un balón al aire de Rowland le daba la última bola a Unicaja. Eyenga hace antideportiva y Unicaja lo tenía. Y se acabó. Ganó Unicaja con muchos apuros.