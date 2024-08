Tillie llega con ganas a Unicaja y Juanma Rodríguez apunta que la plantilla está cerrada

Killian Tillie ha sido presentado hoy en la sala de prensa del Martín Carpena como nuevo jugador del Unicaja. El ala-pívot francés (2,08 metros, 26 años), que ha estado acompañado en el acto por el director deportivo verde, Juanma Rodríguez, ha mostrado su deseo y sus ganas de comenzar la temporada y ayudar al equipo a alcanzar sus objetivos.

saludo en español

Para empezar, el nuevo jugador del Unicaja quiso sorprender con su primera intervención en perfecto castellano: "Estoy muy contento de estar en este Club, en esta ciudad, con estos fans… ¡Vamos Unicaja!", dijo Tillie, para proseguir después en inglés: "Estoy encantado de jugar partidos aquí. Estoy muy agradecido a Juanma Rodríguez y al staff médico por el recibimiento y hacerme parte del equipo, y estoy muy ilusionado con esta temporada".

Sobre si conoce al equipo, Tillie ha indicado que "he seguido al Unicaja durante algunos años, mi hermano jugó la ACB, y me gusta la forma que tiene el equipo de jugar, muy rápida. Tienen un buen plan conmigo, con los médicos también, y necesito y quiero jugar al baloncesto. Agradezco a Marcos Cerveró, Mario Barbara y el staff técnico el trabajo que han hecho estos días conmigo", dijo.

Acerca de qué puede aportar, el ala-pívot francés ha expuesto que "puedo aportar muchas cosas diferentes. En Gonzaga y Memphis jugaba con un estilo rápido, y aquí en el Unicaja también se juega así. Puedo tirar, defender, cambiar en defensa con diferentes jugadores… aportar varias cosas".

bagaje de lesiones

Cuestionado sobre su ausencia de las pistas las dos últimas temporadas por lesión, ha detallado que "han sido los dos años más duros de mi vida, sin poder jugar al baloncesto, pero he vuelto más fuerte. Lo hice todo por mí mismo en la recuperación, he aprendido que tenía que salir de esto yo solo. Este proceso me ayudará en un futuro, espero poder jugar 10 años más. Ojalá en Málaga. Podría jugar ahora, pero vamos a ir despacio, siendo inteligentes".

Preguntado sobre la influencia en su decisión de su hermano Kim, quien jugó varias temporadas en la Liga Endesa, Killian ha concretado que "él ha estado en esta liga muchos años, como seis , y me dijo muchas cosas grandes sobre Málaga y el Unicaja de cada vez que jugó contra este equipo. Pero especialmente sobre Ibon porque coincidió con él en el Baskonia y me dijo que era un buen entrenador y justo, que si mereces jugar vas a hacerlo, por lo que tenía claro que era el sitio adecuado para mí. Durante toda mi carrera Kim me ha ayudado, y ahora lo ha vuelto a hacer".

Sobre su meta, Tillie afirma que "es ganar los playoffs de la Liga Endesa, aunque suponga un gran trabajo por delante. La presión por las expectativas está genial, no me supone un problema. Además estoy encantado de jugar delante de estos aficionados, sé que son de los mejores del mundo".

Presentacion de Killian Tillie con Unicaja en el Carpena. Foto: Mariano Pozo

Como curiosidad, el ala-pívot indicó que lucirá el dorsal 33 "por ninguna razón especial. Ya lo tuve en Gonzaga pero no pude hacerlo en los Memphis Grizzlies porque lo tenía Marc Gasol retirado. Aquí estaba libre y lo he cogido".

Por último, preguntado sobre cómo llega tras estar dos años fuera de las pistas, se ha mostrado tajante: "Lo veréis. Cada vez que me lesioné, volví mejor y más fuerte. Estoy encantado por volver a jugar al baloncesto, disfrutar y ayudar al equipo a ganar los máximos partidos posibles. Esto no es una cosa individual, quiero formar parte del equipo, porque sé que es algo muy especial aquí. Quiero ser una parte de él porque sé que puedo ayudar".