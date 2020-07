Taja Cole, nuevo fichaje para la dirección para el Unicaja Femenino

Nuevo fichaje del Unicaja Femenino. Un fichaje importante que le da un salto de calidad al equipo verde. Y es que el conjunto malagueño femenino ha alcanzado un acuerdo para incorporar a la base Taja Cole (1,73 m, 23 años). Natural de Richmond (Virginia, EEUU), la jugadora procede de la Universidad de Virginia Tech, con la que disputó en la última temporada la NCAA estadounidense, por lo que vivirá su primera experiencia profesional en Málaga.

