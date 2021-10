El sueldo de López Nieto a debate en el Consejo de Administración de Unicaja

El Consejo de Administración de Unicaja Baloncesto se ha reunido este viernes a mediodía para aprobar por primera vez el sueldo del presidente, el que fuera árbitro de fútbol, Antonio Jesús López Nieto.

Aunque fuentes oficiales del club no tenían constancia de que se había celebrado un Consejo de Administración, la Cadena COPE adelanta que sí se ha celebrado y que el tema principal que se ha tratado es aprobar el sueldo que pasará a cobrar el nuevo presidente.

FIJO MÁS VARIABLE

La nómina que percibirá Antonio Jesús López Nieto es de 90 mil euros, a los que hay que añadir además 30 mil en variables fácilmente alcanzables. Para que esta proposición se lleve a cabo ahora debe ser el Patronato de la Fundación Unicaja, propietaria del Unicaja Baloncesto, quien lo aprube

Se da la circunstancia que López Nieto forma también parte de ese patronato en representación de la Junta de Andalucía. Si finalmente se aprueba, será la primera vez que un presidente del Unicaja Baloncesto cobre directamente del club y no de la entidad bancaria. Precisamente en una época donde la aportación del Banco y la Fundación Unicaja se han congelado.









NOMBRAMIENTO POLÉMICO

El nombramiento de López Nieto como presidente de Unicaja Baloncesto estuvo cargado de polémica por su cargo de representante de la Junta de Andalucía en el Patronato de la Fundación Unicaja. Durante su presentación el pasado mes de agosto, López Nieto no quiso valorar las declaraciones de distintos partidos políticos y quiso dejar clara su indepedencia, e intentó dejar clara la postura de la Fundación Unicaja, de la que él es patrono y su aportación al club: "Comparezco como como presidente del club baloncesto Unicaja, estamos en la misma situación que la Fundación del 30 de mazo, que definió el escenario. Es el mismo, cuando se produjo la reunión con el banco. Hemos presupuestado y hasta septiembre estaremos así. La Fundación Bancaria tiene sus órganos y aquí estoy como presidente del club. En los 40 años de entidad, tengo memoria, ha habido años cuando era caja de ahorros, obra social, banco, fundación. Las aportaciones han sido indistintas.Para el aficionado debe ser indistinto quién aporte el dinero".





FUTURO ASEGURADO

López Nieto asegura que a pesar de la fusión con Liberbank, Unicaja siempre seguirá apoyando al club de baloncesto y que él no viene a cerrar nada: "El aficionado puede estar absolutamente tranquilo. La Fundación es el 100% dueña. Al tener un 30% del nuevo banco, la apuesta es la continuidad con el baloncesto. El que ha traído hasta aquí este proyecto es Unicaja. Sería muy injusto cuestionarla por bajar un 10% el presupuesto. Como última cosa, tengo que decir que no vengo a cerrar nada, sino a mantener una ilusión y un proyecto. Yo me voy a seguir paseando por Málaga y lo voy a seguir haciendo tranquilamente"

