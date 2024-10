Samu "La Esencia" Molina, rey de Europa

En los años 60 y 70 era uno de los deportes más populares de España, las familias se reunían alrededor de la radio y más tarde la televisión para seguir los combates de Pedro Carrasco, Pepe Legrá o Urtain. Y aunque ya no es el deporte mediático de antaño, los púgiles de ahora tienen la misma capacidad de sufrimiento que en tiempos pasados.

Un malagueño, Samuel “La Esencia” Molina, es desde ahora nuevo campeón de Europa en Peso welter, categoría del boxeo que contempla los pesos desde 63 a 69 kilos. Este boxeador de Calle La Unión y residente en Cártama, se hizo con el preciado cinturón continental tras vencer a los puntos en Francia, en la casa de su oponente, al actual campeón, Jordi “El Gitano” Weiss: "Gracias a los que creyeron y a los que no creyeron. Le mando este mensaje a mis compañeros de gimnasio, yo primero lo cree y luego lo vi. Si no lo ves, no lo crees, es mentira, yo lo vi antes", decía muy emocionado aún sobre el ring.

super campeón

La “Esencia” Molina, ya fue campeón de España de los súper welter en una velada celebrada en Málaga y también fue campeón mundial por la Federación Internacional de Boxeo. Hace un año, en París, no pudo hacerse con el cinturón, pero sus ánimos, lejos de caer, le han hecho persistir y lograr el cetro europeo: "He trabajado 24 horas los 7 días, no he dejado de soñar. Nunca se puede tirar la toalla, yo me caí y me he levantado. Se puede perder la batalla, pero no la guerra"

" width="100%" frameborder="0" allowfullscreen>

El boxeo en Málaga goza ahora de buena salud, en Agosto, Baldo Mira hizo con el título europeo en peso gallo en Benalmádena. La Saga Heredia está fabricando grandes púgiles que esperan hacer como hizo su impulsor, Luis Heredia, Heredia III que en 1979 se trajo por primera vez el título a Málaga. Ahora seguiremos atentos a la nueva batalla que se le viene al flamante campeón, Samuel L a Esencia Molina