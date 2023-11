Salvi: "El lunes hablaban de Bellingham y del clásico, y yo hablaba de la victoria en Antequera"

Se suele decir en el deporte, y también en la vida, que las victorias y alegrías tienen muchos padres y las derrotas ninguno. Ahí estás solo. Es muy común que en esta nueva era de las redes sociales, los más pequeños que comienzan a ver fútbol, o cualquier otro deporte, se asocien al ganador. Es lo más fácil. Pero existe una historia digna de malaguismo, de padres a hijos.

Salvi en @DeportesCopeMLG “.Yo nunca me meto en piques Madrid-Barça de mi cole, yo soy del Málaga. El lunes hablaban de Bellingham y eso, y yo hablaba de la victoria en Antequera” ???????????? pic.twitter.com/glRc0EMll3 — Javier Bautista ? (@fjbautista) October 31, 2023

El pasado luunes, el mítico programa de Movistar, El Día Después, captó algo que hoy en día, al menos aquí en Málaga, se va notando cada vez más. Sentimiento de pertenencia. Un padre, Salvador, de 46 años, y que ha vivido lo mejor y lo peor con el Málaga, lleva a su hijo, Salvi, de 10 años, al derbi de Antequera. Un padre orgulloso de ser del Málaga y que busca que su hijo sigas sus pasos. Un hijo que nació un día antes de la peor noche del malaguismo, la eliminación de Dortmund, "esto me viene desde mi padre y yo se lo traslado a mi hijo. Me comí las promociones y la desaparición. Yo también viví lo malo, pero también vivimos cosas buenas. Mi hijo desde que estaba en la barriga ya le cantaba el himno", apunta orgulloso.

MALAGUISMO PURO

Salvador, y su esposa Inmaculada, fueron para que Salvi viviera el ambiente, que siguiera a su Málaga, como en estos últimos años, “no entramos a El Maulí, Salvi solo quería ver el ambiente y recibir al equipo. Es muy malaguista, no es de otro equipo. Al colegio va con su camiseta. Nació el 7 de abril, un día antes de la eliminación del Dortmund. Aunque sea por un día, vivió la Champions”, comenta.

Salvi: “No me esperaba esto. Nunca pensé todo esto. La frase se me ocurrió en el momento y salió así. Yo nunca me meto en piques Madrid-Barsa de mi cole, yo soy del Málaga. El lunes hablaban de Bellingham y eso, yo hablaba de la victoria en Antequera” pic.twitter.com/4qpiPj5EWg — Deportes COPE Málaga (@DeportesCopeMLG) October 31, 2023

Ese hijo, es Salvi, que juega al rugby, curiosamente, hoy malaguista de 10 años ya cumplidos, no ha vivido grandes noches de malaguismo. No ha vivido ascensos, títulos o la ya recordada Champions. Ha vivido la huida del Jeque, la desastrosa gestión del club, la marcha de jugadores, los descensos a Segunda y a Primera RFEF, la llegada de una administración judicial y el enorme vacío actual. Lo malo, malo, como ya comentó a cámara: “No me esperaba esto. Nunca pensé todo esto. La frase se me ocurrió en el momento y salió así. Yo nunca me meto en piques Madrid-Barsa de mi cole, yo soy del Málaga. El lunes hablaban de Bellingham y eso, yo hablaba de la victoria en Antequera”, señala con una madurez impropia de su edad, que deja a todos sorprendido.

EL ÁNIMO SIEMPRE

“Cuando falló el penalti Rubén Castro el año pasado en casa había mucho silencio alrededor. Yo me levanté y empecé a animar, me salió así. El año pasado lo pasamos mal todos. Ojalá este año se pueda subir y lo podamos disfrutar todos. Si ascendemos será un festival, porque tenemos una enorme afición. Va a ser un festival, seguro que se consigue”, señala.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Pero ese germen del que se está impregnando lo hará malaguista de por vida. Es más, salvador e Inmaculada, sus padres, lo llevaron a Antequera para ver el ambiente y recibir al equipo. Difícilmente se decantará por un equipo ganador. En la derrota que vive ahora, aprenderá a celebrar la victoria después. El lema malaguista, Memoria, Compromiso y Fe se representa en Salvi, como en muchos niños y niñas de Málaga que han accedido este año a sacarse su abono y alentar desde la grada.

La entrevista completa la puedes escuchar aquí:https://www.cope.es/emisoras/andalucia/malaga-provincia/malaga/audios/deportes-cope-malaga-31-10-2023-1500-20231031_2382925