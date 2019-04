La Rosaleda será una caldera

El Málaga-Mallorca tiene aroma a partidazo de Primera. Ambos conjuntos, empatados con 58 puntos en la tabla tras 35 jornadas disputadas, ocupan puestos de play-off de ascenso a LaLiga Santander. Este sábado el estadio La Rosaleda vivirá una 36ª jornada de LaLiga 1|2|3 en la que, a partir de las 16:15 horas, el equipo malaguista y la afición caminarán juntos en busca de un nuevo triunfo que sitúen a los de Víctor en una franca posición.

La entidad malaguista, en esta ocasión, tendrá especial consideración con sus fieles abonados. Los que lo deseen podrán comprar entradas a un precio de 5 euros, un máximo de cuatro localidades por abonado, realizando su transacción exclusivamente online a través de la web oficial del Club (www.malagacf.com/entradas). Promoción válida desde las 16:00 horas de hoy lunes hasta fin de existencias, excluyendo el Área VIP de La Rosaleda.

Cabe recordar que el carné de abonado del Málaga CF, transferible, es válido no sólo para el poseedor del mismo, sino que se puede ceder a otra persona en caso de que ese abonado no pueda ir al estadio y aquél accedería al recinto blanquiazul sin ningún tipo de problema. En el caso del abono infantil, no es transferible a adulto.

Tras el impulso del 1-4 en Alcorcón el pasado viernes, en la primera de las finales ganadas que restan con Víctor Sánchez del Amo como nuevo inquilino del banquillo, la ilusión se ha regenerado en una afición deseosa de celebrar nuevas victorias rumbo a Primera.