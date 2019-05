Renato Santos: "¿Presión? Estamos centrados en lo que tenemos que hacer, los rivales pueden ganar y perder"

Renato Santos es titular ahora en el Málaga. El jugador portugués cuenta con la confianza de Víctor y parte en ventaja este lunes en el Carranza ante el Cádiz. Hoy habló en rueda de prensa y habló de como está el Málaga, "El equipo está bien, confiado. Tuvimos mala suerte en el último partido pero tenemos la ilusión de ganar todos los partidos y ahora vamos a Cádiz. Todos los puntos son importantes y nosotros lo sabemos, salimos a ganar en todos los partidos y ante el Cádiz no será excepción. Tenemos que estar siempre concentrados y tratar de hacer las cosas lo mejor posible. Es un partido vital para nosotros, pero el vestuario está tranquilo porque sabe lo que tiene que hacer, y eso es muy bueno Ahora todos los partidos son importantes, este es el próximo y por eso es el que más. Pero no podemos ganar y después no hacerlo en los siguientes. Vamos a por todos los encuentros", dijo en la sala de prensa del Ciudad de Málaga.

Pese a la derrota, el portugués da valor a la buena imagen ofrecida ante el Mallorca: "Sabemos que hicimos un buen partido ante el Mallorca, que aprovechó esa oportunidad al final. No conseguimos marcar, pero estamos tranquilos y confiados porque estamos haciendo un buen trabajo". Por otro lado, reconoce que el estilo de Víctor es diferente al de Muñiz: "Las ideas son diferentes, cada entrenador tiene su idea, no quiere decir que sea mejor o peor. Y los jugadores nos tenemos que acostumbrar lo más rápido posible y hacer lo mejor para el equipo, eso estamos haciendo".

No le preocupa demasiado el rival ni ningún nombre propio del Cádiz, al que le preguntaron por Machis, para Renato Santos: "Nos preocupa estar bien nosotros y hacer lo que sabemos hacer. Así, seguro que vamos a ganar el partido. ¿Presión? Estamos centrados en lo que tenemos que hacer, los rivales pueden ganar y perder, ya sabemos cómo es la categoría", apuntó.