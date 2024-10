Ramón tampoco reaparecerá en la Copa del Rey

Malas noticias para el Málaga y para Ramón Enríquez el mediocentro de Órgiva tampoco podrá reaparecer en la Copa del Rey como se podía aventurar. El club ha informado que el futbolista sufre "una sobrecarga en el cuádriceps izquierdo."

No parece que sea una lesión grave, pero sí que le va a impedir estar disponible durante los próximos días. Ramón lleva desde mediados de septiembre en la misma dinámica de entrenamientos del primer equipo. Desde hace algunas semanas ya incluso entra en las convocatorias, aunque no ha gozado de minutos. En la rueda de prensa previa al partido contra el Tenerife, Pellicer hablaba sobre el estado de su futbolista: "Va a llegar pronto. Ramón está trabajando bien. Tengo una hoja de ruta marcada con él y lo sabe. Lo que quiero es que cuando entre y esté no nos pasé lo del año pasado. Tengo muchas variantes, pero veo que cada semana va a más. El momento está más cerca. Ahora hay partido de Copa. Tenemos que controlar lo emocional de la competición“.

calvario sin fin

El calvario de Ramón comenzó en el Anxo Carro de Lugo, tras estar 343 días sin jugar el fútbol, Ramón reaparecía el 31 de marzo jugando 45 minutos en el partido frente al Linares. En un partido complicado, con el Málaga perdiendo y con lluvia, el mediocentro fue clave para que el equipo empatara el partido. Ramón además jugaba un gran partido. Parecía que su lesión ya era cosa del pasado, pero la alegría duró poco. Apenas un mes después, el 5 de mayo, el jugador se preparaba para jugar por primera vez de titular. Pero solo pudo aguantar 20 minutos, el jugador se tendió en el campo y tuvo que pedir el cambio. La Rosaleda se temía lo pero.

Desde entonces, el jugador ha proseguido en su recuperación, se ha entrenado con normalidad, pero a pocos días para la gran cita, una sobrecarga ha lastrado en penúltimo intento de reparación de Ramón Enríquez.