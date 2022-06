El primer Meeting Internacional triunfa con más de 1500 espectadores

El I Meeting Internacional ‘Ciudad de Málaga’ dejó un recuerdo imborrable a los más de 1.500 espectadores que disfrutaron de una tarde espléndida de atletismo, donde algunos de los mejores atletas nacionales e internacionales firmaron muy buenas actuaciones.

Uno de los casos fue el del lanzador de martillo JavierCienfuegos. Revalidando su título de campeón de España, el extremeño hizo una mejor marca de 71,43 metros superando en cada uno de sus lanzamientos los 70 metros, salvo en el último que fue nulo.

La adrenalina subió con una de las pruebas reina, los 100 metros lisos. Tijan Keita, el velocista de Gambia, pulverizó su mejor marca personal con un registro de 10,38 segundos en una final en la que le siguieron Ali Albalushi, de Omán, con 10,51s y el malagueño de origen nigeriano Patrick Charles Chisom con 10,56s, que además tuvo el honor de llevarse el premio al mejor atleta local por delante de Alejandro Romero, quien se impuso en la final de 110 metros valla con una marca de 14,29 s.

Muchas ganas había de ver en el foso de longitud al cubano Alcides Lescay, quien había superado con anterioridad los 8 metros, pero se tuvo que conformar en esta ocasión con ganar la prueba con un salto de 7,62 metros. Quien sí estuvo a su nivel fue el brasileño Willian Dourado, enviando la bola en el lanzamiento de peso a 20,13 metros.

FEMENINO

En categoría femenina, también hubo un más que notable nivel. Lo inició Lara Gómez, que se impuso en los 100 metros lisos con 11,74 segundos, imponiéndose a una dura competidora como la chilena Anais Hernández, quien también bajó de los 12 con 11,90s. Lo continuó Sofía Isadora en el salto de altura con 1,75 metros y lo elevó Maialen Axpe en el salto con pértiga, donde cumplió los pronósticos superando el listón en 4,35 metros, con Ana María Chacón también por encima de la barrera de los 4 metros con 4,16.

La nota emotiva estuvo a punto de llegar en los 1.500, donde la jovencísima alemana de 17 años Jolanda Kallabis, criada en Málaga, batió su mejor marca personal bajándola en más de dos segundos (4 minutos, 14 segundos y 8 centésimas) y quedándose a menos de uno del récord sub20 de su país.

DELEGACIÓN MALAGUEÑA

Además, grandes promesas malagueñas pudieron medirse a estos grandes nombres del atletismo, ya que al no ser todavía profesionales no es habitual verles en este tipo de competiciones, dando también cabida a varias competiciones de menor nivel, cómo los 1 000 popular o la carrera de 100 metros inclusivos, en el que no importó la edad, el género o las habilidades de uno mísmo, con esta última la grada se puso en pie debido al esfuerzo hecho por los competidores. Sin duda fue un meeting diferente en el que tantos espectadores como atletas pudieron disfrutar.