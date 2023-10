La Policía explica por qué es de alto riesgo el Antequera - Málaga: "Existen tres factores claves"

Antequera C.F. y Málaga C.F.se verán las caras este domingo. Se espera un lleno absoluto en el estadio del El Maulí. 4200 espectadores, unos 660 aficionados del Málaga coparán las gradas del vetusto estadio vediblanco. En la que se espera que sea la fiesta del fútbol malagueño, la comisión Antiviolencia estableció que el partido fuera declarado de alto riesgo. Esta decisión causó bastante sorpresa en el sector malaguista y más teniendo en cuenta que en Linares, donde se desplazaron más de dos mil blanquiazules, la jornada se desarrolló con total normalidad.

MOTIVOS DECLARACIÓ ALTO RIESGO

Gustavo Medina, sub inspector del Cuerpo Nacional de Policía y responsable del dispositivo de Seguridad del partido Antequera – Málaga explica los motivos por los que el partido ha sido declarado de alto riesgo: "Principalmente por tres factores: la presencia del Frente Bokerón que está dentro del listado de colectivos que por parte de la Comisión Antiviolencia ha sido sancionado por infringir la ley contra la violencia el rascismo y la xenofobia. El desplazamiento masivo de aficionados desde Málaga y otros puntos de la provincia y también las características del Maulí. En el campo no existen separación entre aficiones y en caso de altercado se hace más difícil controlarlo", recalca.

MEDIDAS

La declaración de este partido como de Alto Riesgo lleva aparejadas una serie de medidas para ambas aficiones. La más llamativa, no se podrán comprar entradas a través de internet: "Las entradas tienen que ser nominativas y hay que presentar el DNI tanto de la persona que las compra como el que va a utlizar la entrada. Se suspende la venta a través de internet y sólo se pueden adquirir en las oficinas del estadio hasta el día antes del partido. El domingo las taquillas permanecerán cerradas"





Este jueves representantes del Antequera CF y Málaga CF serán informados de todos los protocolos establecidos para la seguridad del partido. El sub inspector Medina explica los medios que velarán por la seguridad de todos: "Habrán 40 policías nacionales de diferentes rangos y especialidades. Además hay que coordinarse con la la seguridad privada, Policía Local, Protección Cival y Cruz Roja. Sumando, el operativo constará de unas 75 personas".

PROTOCOLO AFICIÓN MÁLAGA CF

Durante todo estos días, la Policía Nacional vigila los movimientos que se llevan a cabo a través de las redes sociales y de momento, descarta que otro grupo Ultra que no sea de Málaga o Antequera se desplace a la ciudad. En el Maulí no existen cámaras de seguridad, ni es obligatorio el uso de tornos, por lo que se extremarán las medidas de acceso al campo. Para los aficionados malaguistas que se desplacen a Antequera este será el protocolo que deberán seguir: "Los aficionados que acudan en coches particulares se pueden mover líbremente y entrarán por la puerta de acceso C que corresponde la la afición del Málaga. Los que acudan en autocares con excursiones organizadas el autobús les dejará en una explanada a 20 metros de la puerta C por donde accederán al campo".

Este domingo, 29 años despúes Antequera CF y Málaga CF vuelven a cruzarse en un partido oficial, en lo que seguro que será la fiesta del fútbol malagueño.