Pau Torres y Ontiveros bajas para Soria

Hoy estaba muy afectado y molesto el técnico del Málaga ante la baja obligada de Pau Torres, con el que no ha habido buena voluntad: «El entrenador tiene dos opciones al venir aquí: que te caiga todo o solucionar lo que puedas, pero hay cosas que son imposible para mí. Creo que entre todos tenemos que formar el mejor club posible. Pero no es fácil esta situación. Esto se puede solucionar cuando se pongan las reglas al comienzo de temporada. Segunda es una categoría buena, se pagan traspasos, hay seguimiento... Pero en esta ocasión está claro, todos pueden jugar menos quienes estén en el Numancia o el Málaga. Con buena voluntad, esto no es difícil de arreglar. Con buena fe por todas las partes no habría problema. Otras veces nos callamos y nos la comimos. No toca buscar fantasmas. El entrenador sólo puede trabajar de líneas hacia dentro...», apuntó.

Y es que Muñiz además fue claro en este aspecto: «Tiene que haber una persona en el club que se dedique a defender los interses del club, y también hay que analizar estas cosas a la hora de hacer los calendarios. Como no para Segunda, que no haya partidos los viernes y los lunes», destacó. Muñiz además subrayó que, «Nos perjudicaría también la semana que viene, que están todos fuera, y la siguiente, porque jugaremos en viernes. Hablándolo creo que se solucionarían estas cosas. Es que tiene que haber una persona en el club en esto...».

El Málaga ha dado a conocer la lista de citados para el duelo ante el Numancia en Soria este lunes a las 21 horas en la que hay 19 citados. Vuelven David Lombán, Iván Alejo y el canterano Hugo, que regresa tras meses lesionado. Pau Torres con la sub21, que jugará jueves en Granada y lunes en Algeciras, Ontiveros, con molestias en el recto anterior de su pierna izquierda de última hora y Dani Pacheco, quien está a punto de volver.