Pau Torres: "Debemos aprender de la segunda inglesa, es injusto"

El central castellonense del Málaga, Pau Torres, sabe que puede perderse el final de liga, es más, incluso ni estar en el duelo de Albacete o Elche en casa en el final de liga regular. Y es que de tal modo y de estar en ella, el 30 de mayo debería iniciar la preparación y abandonar el club blanquiazul para ponerse la 'Rojita'. No es seguro, pero el seleccionador español le tiene en cuenta. Si que no está preseleccionado el marbellí Javier Ontiveros, por lo que respira el malaguismo.

La mala organización de la segunda competición española le va a perjudicar muchísimo al Málaga, que ya sabes que no podrá contar ni con el portero Munir y ni con el mediocentro Ndiaye, los dos en la Copa África.

Este jueves ha sido cuestionado por esta circunstancia y, aunque cauto y parco, sí ha mostrado una ligera decepción por el formato competitivo de LaLiga 1|2|3. “Hasta que no salga la lista no lo sabremos, pero sí que es injusto, la Segunda División inglesa (la Championship) son dos equipos más en la liga y a esta altura, a mitad de mayo, ya están clasificados para la final del play off a mitad de mayo. Creo que deberíamos de aprender de ahí, sin ninguna duda”, explicó Pau Torres.

El centrocampista villarrealense señaló sentirse centrado en Málaga ahora mismo y confesó que “no sé si cuándo sale la convocatoria, sé que estoy en la preselección, somos cincuenta y tantos y el míster deberá decidir”. De estar en la lista final, estos serían sus últimos partidos con el club blanquiazul, puesto que el verano que viene deber volver a su club propietario: “Sigo teniendo contrato en Villarreal, es algo que se sabía desde el inicio. No hemos hablado nada, porque la temporada ha sido extraña y ellos tampoco sabían qué iba a pasar hasta hace poco. Tengo que decir que no sé nada”, apuntó.