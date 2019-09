Ocho novedades en el Málaga para visitar al Mirandés

Hasta ocho caras nuevas en la convocatoria del Málaga, con respecto al anterior partido ante el Almería, presenta la lista de convocados para la visita al Mirandés: Munir, Lorenzo Rodríguez, Benkhemassa, Keidi Bare, Mikel Villanueva, Juanpi e Hicham y Adrián Quintela entran en la citación. Víctor recupera a los cuatro jugadores internacionales y podrá contar con Lorenzo y Benkhemassa que ya poseen el transfer internacional. Hugo con gastroeinteritis, se queda fuera al igual que Pacheco lesionado y se queda fuera por decisión técnica Rolón, Keko, Iván Jaime, Cristo y Gonzalo.

Llamativas son las ausencias de Rolón y Keko que cuentan con ficha profesional. Víctor se refirió así a las ausencias de los dos jugadores que jugaron minutos la semana pasada: " Ha sido una decisión técnica, no hay ningún problema. Los dos están trabajando con una actitud buenísima, no tenemos ninguna queja pero aquí hay un nivel competitivo que te pone dentro de las convocatorias. Compites por estar en el once, en las listas, y entonces decidimos".

La lista completa de 19 jugadores la componen: Munir, Diego Glez., Luis Hernández, Lombán, Boulahroud, Juankar, Adrián, Sadiku, Lorenzo, R. Santos, Cifuentes, Mikel, Juanpi, Benkhemassa, Hicham, Luis Muñoz, K. Bare, Kellyan y Adrián Quintela (39).