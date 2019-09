El futbolista de Pizarra, informó el club, se retiró de la sesión de entrenamiento debido a unas molestias en los isquiotibiales de su pierna derecha en la sesión de ayer. Como suele ser habitual, queda pendiente de las pertinentes pruebas para determinar cuál es el alcance real de su lesión pero es más que seguro que no estará en Anduva en el duelo ante el Mirandés de este sábado. Hoy no se ejercitó con el resto de sus compañeros, lo que da buena cuenta que no estará en la lista del viernes para viajar a Miranda de Ebro. A Dani Pacheco se le practicarán esta tarde pruebas para conocer el alcance exacto de la lesión y conocer el periodo de baja.

De otro lado Munir y Keidi Bare ya están de regreso. El meta internacional marroquí disputó dos amistosos con los Leones del Atlas frente a Burkina Faso (1-1) y Níger (victoria por 1-0), mientras que el centrocampista albano jugó con su selección dos partidos clasificatorios para la próxima Eurocopa ante Francia (derrota por 4-1) e Islandia (victoria por 4-2). También se ha entrenado con el primer equipo este jueves Hicham tras acudir (junto a Abqar) a la llamada de la sub 23 de Marruecos, que se ha quedado fuera de la Copa África y de los Juegos.

Los casos más preocupantes son los de Mikel Villanueva y Juanpi Añor, que en la pasada madrugada jugaron con Venezuela ante Colombia en Tampa (Floria) y llegarán muy justo a la sesión de este viernes en La Rosaleda y viaje a Miranda de Ebro. Son los dos casos más preocupantes por las grandes distancias que deben recorrer cada vez que haya una fecha FIFA. No está el Málaga para sufrir serios contratiempos al tener solo 17 fichas profesionales del primer equipo.