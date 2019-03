Muñiz y el ascenso: "Se que vamos a pelear, conseguirlo no se"

Otro mensaje para el optimismo dentro de un drama general y de dudas sobre el futuro para el entorno y la grada. Igual Muñiz lo ve de otra manera, pero en casa se ve un equipo y fuera otro o quizá se esconde en marcadores diferentes. El asturiano está convencido de que el conjunto blanquiazul va a pelear hasta el final por el objetivo: "Esta todo en juego, no hay nada totalmente decidido. Queda mucho en juego y muchos cruces entre nosotros. Cuando ves que el equipo ha estado hasta el último segundo teniendo ocasiones para remontar, hay que ser optimista. Sé que lo vamos a pelear. Conseguirlo no lo sé, no soy adivino", apuntó.

Muñiz apuntó además sobre el propio partido y la situación malaguiista que, "El ascenso nunca se sabe en cuántos puntos va a estar ni con cuántos puntos lo vas a conseguir. El equipo compite entre los 8-10 equipos que pelean por lo mismo. Luego dos ascienden y cuatro se la juegan en el play off, donde hay otro puesto de ascenso", añadió.

Muñiz se fue visiblemente enfadado por el primer tiempo y ese penalty que decidió en la primera mitad: "En la primera parte era injusto que fuéramos perdiendo, tuvimos mucha llegada al área contraria. Ellos tuvieron... el penalti. En la segunda parte hubo varios partidos. Nos costó al principio porque el Sporting no te dejaba avanzar, íbamos precipitados y recibíamos transiciones y situaciones de peligro. Con las expulsiones el partido cambia, volvemos a intentar jugar por fuera, con desborde. Mula y Ontiveros llevaron al equipo al área contraria. Llegó el empate. Pudimos ganar y luego fue un partido de locura, con ocasiones para ambos. Se nota que ya estamos en el tramo final".