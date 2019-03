Munir: "Necesitamos que el lunes La Rosaleda sea una olla a presión"

Munir Mohand Mohamedi se ha convertido en el muro malaguista. Arropado por uno de los mejores esquemas defensivos del campeonato, el meta blanquiazul ha conseguido dejar imbatida su portería en, prácticamente, la mitad de los encuentros que ha que ha disputado (12 de 25). Sin ir más lejos, en los últimos ocho partidos ha echado el cerrojo al arco en cinco ocasiones.

Hasta el gol recibido este pasado fin de semana ante el Córdoba CF, Munir acumulaba más de cuatro partidos sin encajar lejos de La Rosaleda (Real Oviedo, Real Zaragoza, CD Tenerife y Rayo Majadahonda). No recibía un tanto a domicilio desde hace casi tres meses, en la visita al RCD Mallorca, un total de 438’ sin encajar un gol fuera de casa. Además, en el primer tramo de la temporada, el portero internacional con Marruecos también acumuló otra racha de cuatro encuentros sin recibir gol, concretamente ante AD Alcorcón, Córdoba CF, Rayo Majadahonda y CD Numancia. Dos grandes rachas que le permiten estar inmerso de lleno en la lucha por el Trofeo Zamora.

Hoy atendió a los medios sobre el inminente duelo frente a Osasuna de este lunes, "Creo que somos un equipo muy regular y lo está siendo durante todo el año. Creo que llevamos ocho partidos sin perder y es una racha muy positiva. Encajamos muy pocos goles y el equipo defensivamente está muy bien. Es verdad que de cara al gol no estamos muy afortunados, pero confío plenamente en la plantilla y al final va a ganar si seguimos en esta línea”, apuntó

Siempre en la parte alta de la tabla

“Hemos demostrado durante todo este tiempo que no hemos salido de los seis puestos de arriba y eso es muy complicado. No sé si algún equipo lo habrá conseguido de esta Liga así que creo que tiene mucho mérito y eso quiere decir que aquí hay mucho trabajo. No nos lo han regalado, estamos haciendo un trabajo constante, una gran profesionalidad por parte de todo el grupo y, al final, el estar ahí arriba no te lo regalan. En cuanto a mí, estoy contento porque puedo ayudar al equipo. Es gracias a todo el esfuerzo que hacen todos por defender bien, por estar juntos y, sobre todo, por el compromiso que hay por parte de todos los jugadores”, subrayó

Tres puntos vitales

“De momento, sabemos que este lunes es un partido vital para nosotros. Son tres puntos muy valiosos que tenemos que conseguir en casa. Necesitamos el apoyo de todos, que todo el mundo se mentalice de que vamos a conseguir los tres puntos y que nos apoyen. Necesitamos el apoyo de todos porque, como hicieron ellos allí, al final consiguieron el empate porque el público apretó bastante y hubo mucha presión de cara al árbitro. Esta vez jugamos en casa y necesitamos que todo el mundo apriete y que sea una olla a presión para que esos puntos se queden aquí”.