El Mornar Bar nuevo rival de Unicaja en la Eurocup

La renuncia el pasado martes del Maccabi Rishon LeZion de Israel a disputar la Eurocup por problemas logítiscos derivados del coronavirus, ha propiciado una rápida respuesta de la Euroliga, organizadora de la eurocup, para buscar sustituto. Finalmente será el Mornar Bar, de Montenegro, el que ocupe la plaza que deja vacante el equipo israelita.

Esta decisión afecta directamente a Unicaja, que debía jugar el 6 de octubre en Israel en lo que debía ser su primer desplazamiento europeo. Por lo tanto, el equipo malagueño deberá desplazarse ahora a Montenegro, país que deberá visitar dos veces ya que en el grupo B, donde se encuentran encuadrados los malagueños, también figura el Buducnost de Podgoriça.

Con este cambio de última ahora finalmente el grupo queda de la siguiente manera: Mornar Bar, Buducnost VOLI Podgorica, Boulogne Metropolitans, Germani Brescia, ratiopharm Ulm y Unicaja Málaga. Unicaja debutará en la competición el martes 29 de septiembre ante el Boulogne Metropolitans de Francia. El partido será en el Martín Carpena.

.@MornarBar joins 7DAYSEuroCup!⚠️



