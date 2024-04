Moreno Bonilla avisa: "Le pido a las autoridades judiciales que resuelvan cuanto antes"

No es fácil a veces encontrar un cargo público o político de envergadura, como un presidente de la Junta de Andalucía, pedirle a las instituciones judiciales (jueces y juezas) que aligeren en temas o asuntos judiciales de calado, como el caso del Málaga CF. Un club intervenido judicialmente desde hace ya cuatro años, sin fecha para terminar y con la propiedad apartada a espera de juicio, entre otros cargos, por administración desleal.

Hoy ha sido Juanma Moreno Bonilla, malagueño y malaguista, que antes de volar a Belgrado a apoyar a Unicaja en la celebración de la Final Four de la BCL, apuntó su desencanto con el club blanquiazul y con los poderes judiciales responsables de tomar ya una solución y no dilatar más en el tiempo, con el consiguiente perjuicio para una ciudad que ha crecido una enormidad y que tiene a su equipo de fútbol parado en la tercera categoría del fútbol nacional.

ATASCO JUDICIAL

Moreno Bonilla apuntó que, “el Málaga a mí me tiene descorazonado. Porque es una ciudad que ha crecido demográficamente, económicamente, una ciudad que es capital tecnológica casi de España, capital económica en términos andaluces y sin embargo no tenemos un equipo en Primera. Es lo que le falta a la ciudad de Málaga para completar esa proyección. Pero yo no puedo entender el atasco judicial, no puedo entender un atasco que limita su propio crecimiento. El Málaga tiene compradores y compradores muy buenos, pero mientras esté en esa situación judicial nadie lo va a comprar. Mientras esté así, el Málaga va a estar languideciendo. Le pido a las autoridades judiciales que resuelvan cuanto antes esto porque hay una afición detrás, toda una ciudad detrás y está generando un problema para la ciudad. Málaga es una ciudad de primerísima y necesita tener, igual que en el baloncesto, ya no un equipo de Primera sino uno que dispute competiciones europeas. Manchester, Liverpool y Dortmund tienen menos habitantes que Málaga y tienen equipos disputando Champions. La ciudad, el área metropolitana y la provincia tienen afición de sobra para tener un equipo de Primera categoría”, sentenció el presidente andaluz.

MÁLAGA SEDE MUNDIALISTA

El regidor andaluz ademá fue cuestionado por el Mundial 2030 y Málaga como sede de esa cita mundialista, “vamos a intentar que sea sede del Mundial. Si logramos que sea sede, sería una buena excusa, una buena oportunidad para hacer una reforma al estadio, pero lo importante no es tanto el estadio como el equipo. De nada sirve que tengamos un estadio de primerísima, con 40 o 45 mil espectadores, si no le acompaña un equipo. La afición ya la tenemos y lo que hace falta es un equipo porque si no tendremos un estadio vacío. Espero que se resuelva porque llevo cinco años de presidente de la Junta de Andalucía y mi equipo, porque este sí que es mi equipo, del que he sido socio durante muchos años, no consigue estar en Primera División, que es algo de lo que hubiera disfrutado mucho”, dijo.

Sobre ese nuevo estadio que se va a reformar, la futura Nueva La Rosaleda, Moreno Bonilla apuntó, “en principio la Junta colaborará si es sede del Mundial. También tendrán que colaborar otras instituciones, Ayuntamiento, Diputación y por supuesto el Estado. Al final a través del CSD, si finalmente somos sede del Mundial tenemos que hacer un esfuerzo todos en mejorar las infraestructuras, las deportivas y las de la ciudad, para acoger un evento deportivo de esa naturaleza", apuntó.

