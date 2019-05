Mascletá de Unicaja a Valencia Basket (78 - 85)

Unicaja recupera el fáctor cancha en la serie de 1/4 de final del play off por el título ante Valencia Basket. El equipo malagueño completó el mejor partido de la temporada en el momento clave del campeonato y tiene en su mano poder decidir la eliminatoria y por tanto su pase a semifinales el próximo domingo en el Martín Carpena.

Unicaja encadenaba hasta esta noche nueves y quince partidos consecutivos sin ganar lejos de Málaga en un play off por el título. Los presagios para esta eliminatoria no eran los mejores y más teniendo en cuenta la buena racha de Valencia y el último precedente entre malagueños y valencianos. Sin embargo, Unicaja salió al pabellón de la Fuente de San Luis con su plan de partido perfectamente prepardo y con la idea de plantar batalla. El equipo de Casimiro aguantó la primera embestida local (12 - 4) y a base de triples como dos de Wiltjer y tres de Wazcynski comenzaba a dominar el marcador (23-25). Valencia no estaba dispuesto a perder el fáctor cancha y con siete puntos seguidos de Vives volvía retomar la delantera. Los de Ponsarnau endosaron un parcial de 11 a 0 y Unicaja sólo anotaba con dos triples muy forzados de Carlos Suárez. Van Rossom asumió el liderazgo valenciano para poner el 43 a 37. Unicaja vivía sus peores momentos en el partido, sin embargo los malagueños sobrevivieron al bajón del segundo cuarto para dejar el partido vivo con 43 a 40.

Unicaja salió del vestuario con la idea de seguir ejecutando su plan de partido y para sopresa de todos el brazo ejecutor fue Milosaljevic. El serbio firmó su mejor partido desde que llegó a Málaga y realizó un tercer cuarto propio de estrella de la NBA. Milosaljevic anotó cinco triples y un total de 17 puntos en el tercer acto, a parte de aportar una dura defensa y recuperar varios balones. Con la seguridad que daba el balcánico, Unicaja recía en el marcador y lograba su máxima renta 52 a 60. Sólo Will Thomas era capaz de agarrar a su equipo en el partido.

Con una zona 3 - 2 Unicaja maniató a Valencia. Dulbjevic no estaba cómodo cerca del aro, Laberye no aportaba y los exteriores de Valencia no anotaban. Wazcynski cogió el relevo de Milosaljevc y con una canasta de dos y un triple ponía el 60 a 72. Unicaja lo tenía en la mano, pero había que rematarlo, quedaban más de seis minutos. Valencia adelantó línea y recuperó cuatro balones seguidos sin que Unicaja revara medio campo. Sin embargo, Valencia no llegó a acercarse a más de siete puntos y el equipo verde fue capaz de controlar el partido y lograr el primer punto de la eliminatoria, victoria que le da opción de cerrar su pase a semifinales el domingo a las 16:30 en el Carpena. El partido lo podrás seguir en COPE MÁS Málaga en el 97.1 FM, 882 AM y cope.es/malaga

78.- Valencia Basket (27+16+17+18): Van Rossom (15), Sastre (6), San Emeterio (9), Will Thomas (12), Dubljevic (10) -cinco titular- Labeyrie (2), Tobey (6), Vives (11), Rafa Martínez (4) y Doornekamp (3).

85.- Unicaja (30+10+25+20): Jaime Fernández (10), Waczynski (16), Milosalvjevic (18), Wiltjer (10), Lessort (4) -cinco titular- Alberto Díaz (3), Salin (-), Dani Díez (-), Shermadini (6), Roberts (-), Guerrero (-) y Suárez (8).

Árbitros: Peruga, Aliaga y Torres. Sin eliminados.

Incidencias: primer partido de los cuartos de final de la Liga ACB disputado en el pabellón de la Fuente de San Luis ante 7.649 espectadores