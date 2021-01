Manolo Gaspar y el futuro: "Si deciden que continúe mi primera decisión es renovar a Pellicer"

Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga C.F. Pasó revista de la actualidad blanquiazul en los mircórfonos de COPE Málaga. El dirigente malagueño no rehusó ninguna pregunta y dejó varias reflexiones interesantes sobre el presente y el futuro blanquiazul.

MERCADO ATÍPICO

Es poco habitual poder entrevistar a un director deportivo en pleno mercado de fichajes, pero la situación que vive el Málaga sin margen para poder fichar al tener todas las fichas cubierta hace que se esté viviendo una situación inédita: “Es el mercado de fichajes más tranquilo en los seis años que llevo en esto. No tengo noticias de ningún jugador que quiera salir o cambiar su situación. Hicimos un buen trabajo, un equipo casi nuevo, y no tenemos la necesidad de fichar”

Manolo Gaspar alaba el paso adelante dado por la cantera y que hace que las opciones para Pellicer se amplíen: “Nuestra plantilla gracias a la cantera no es de 18 es de mcuhos más y le damos mucho valor y eso hay que premiarlo y en eso estamos en intentar renovarlos”

ESPADA DE MADERA AFILADA

Manolo Gaspar, al poco de hacerse cargo de la dirección deportiva dejó una frase para la posteridad: “Voy a una guerra nuclear con una espada de madera...”, hoy poco más de un año después, el director deportivo del Málaga tiene claro que esa espada está más afilada: “Hemos sumado muchos guerreros con espada de madera y seguro que haremos daño. Gracias al trabajo la espada ya es más poderosa y lo que antes eran noes ahora son sí. Muchos ven a Málaga como un club ideal para sus carreras”

A pesar de que el Málaga no puede firmar, los movimientos se siguen sucediendo y se está allanando el camino para la planificación de la próxima temporada: “Siguen llegando ofrecimientos a diario aunque saben que no podemos fichar por si se solucionara la situación. Yo les explico la situación y desde ya trabajamos en el mercado de verano que viene. Tenemos algo avanzado, me pongo siempre en el peor escenario y este mercado me sirve para posicionarme de cara a la próxima temporada.”

CONTINUIDAD DE PELLICER

Mucho se habla del futuro de Pellicer y de los jugadores de la plantilla, pero Manolo Gaspar también acaba contrato:“Yo trabajaré al máximo hasta el último día y mirando por el Málaga CF con una gestión responsable, algo que no me encontré cuando llegué. Quiero hacer carrera en el Málaga y no voy a ser un inconveniente para el Málaga, ni yo ni Pellicer. Ni Pellicer ni yo manejamos los tiempos, el mister sabe lo que tengo pensado en caso de que yo renuieve. Estamos los dos tranquilos”

Lo que sí tiene claro Manolo es lo que hará si finalmente deciden prolongar su contrato:“Si yo renuevo, lo primero que hago es renovar a Pellicer. Es el entrenador ideal del Málaga para el presente y para el futuro”

Y tiene claras las virtudes de Pellicer: “Lo que más me gusta de Pellicer es su gestión de grupo. Ya sabía su capacidad de trabajo. Con otro perfil de entrenador en verano esto hubiese explotado por algún lado. Ha confiado en mí y no le ha temblado nunca el pulso”.

FORTALCER LA DIRECCIÓN DEPORTIVA

Manolo Gaspar es la punta del iceberg de la dirección deportiva del Málaga, que además cuenta con Martín Viberti y Francisco Capote, entre los tres tratan de llegar todos los lugares pero las limitaciones son evidentes: “Andamos muy justo en la dirección deportiva. Tenemos tres ojeadores y hay equipos de segunda B que tienen 5. Pero nos multiplicamos y yo los integro en las negociaciones. La dirección deportiva es el motor del club y nos vendría muy bien ampliarla para llegar a más sitios.”

