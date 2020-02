El Málaga a un paso de traspasar a Antoñín al Granada

Fue la gran sensación del Málaga en el final de año. Lo hizo debutar Víctor ante la escasez de fichas y pronto rompió la puerta del primer equipo. Su primer gol fue en La Rosaleda ante el Cádiz y de ahí titularidad y desparpajo. Hizo un golazo entre medias al Oviedo y al Elche y pronto llamó la atención de muchos equipos. Ahora, cuatro meses después de debutar con el primer equipo y pasar del filial al primer equipo, se marcha traspasado. Incluso pasó de tener ficha de canterano acabó luciendo el 19. Jugó 26 partidos, 16 de titular e hizo 4 goles

Primero, por el bien del propio jugador, que jugará en Primera con apenas 19 años y que seguirá su enorme progresión y lo más importante, salvará económicamente el match ball del club en lo financiero. La operación se hará en los próximos días. Está todo avanzado y el acuerdo entre clubs es total. El Málaga, administrado judicialmente necesita financiación y ésta le llega con este traspaso al Granada, club que puede fichar al tener lesionado de larga duración.

Es una situación incómoda, pero necesaria, así lo entienden desde La Rosaleda. La viabilidad del club está por encima de cualquier otra situación y ahora hay que hacerlo. Los detalles del acuerdo son cercanos a los dos millones de euros, 1,5 ahora y medio millón en bonus muy conseguibles. Y una cosa más a la que accedió el Granada. El Málaga se guarda una plusvalía del 20% ante una futura venta.

Ante el Racing de Santander, Antoñín, pidió no jugar. Todo se estaba cociendo en la tarde y la noche del sábado y por la mañana ya del domingo hablaron jugador y entrenador y acordaron no jugar. Sobre el delantero Antonio Cortés 'Antoñín', Pellicer desveló que el futbolista le ha transmitido que no tenía "la cabeza para poder jugar, y es digno de alabar su honestidad", en alusión a que el jugador será traspasado en las próximas horas al Granada.