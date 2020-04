Luis Hernández: "Éticamente la cosa no está para competir"

Es uno de los capitanes del Málaga actual, el segundo por detrás de Adrián y tiene el madrileño peso en sus declaraciones. El defensa malaguista Luis Hernández afirmó este jueves que "éticamente, la situación no está" para que los jugadores estén compitiendo, y abogó por que la competición no se reanude "hasta que no se solucione todo el tema a nivel nacional " y por que la Liga "no se debería volver a retomar" hasta superar la pandemia de coronavirus.

El jugador madrileño, en declaraciones a los medios oficiales del club malaguista fue directo e indicó que tanto LaLiga como la Federación deben decidir cuándo y cómo se juega, pero que "la situación no está ni mucho menos" para reanudar la competición.

Pese a que Luis Hernández consideró que volver a jugar "sería lo más justo para todos", sí afirmó que "desde un plano ético" no cree que los futbolistas deban "estar entrenando ni jugando partidos por mucho que haya un interés detrás" mientras que la gente "en el país esté sufriendo como está sufriendo", apuntó el central malaguista.

El confinamiento lo está viviendo como el resto del mundo, en casa con su mujer e hijos, tratando de llevar la situación de "la mejor manera posible" y pasando "mucho tiempo con ellos", del que no dispone en condiciones normales por los viajes y entrenamientos. Admitió que acusa la inactividad porque los jugadores están "acostumbrados a mantener un nivel de exigencia muy alto en los entrenamientos y parar se nota mucho", comentó.

Para el madrileño, que amplió su contrato el pasado verano, sabe que el actual momento institucional del Málaga es clave de cara a un futuro mejor que el actual en el plano deportivo y económico con Al Thani, "La verdad es que desde el primer día que llegué, o salvando los primeros seis meses, el club siempre ha vivido una situación de inestabilidad. Al principio por el plano deportivo, aquel año descendimos y a partir de ahí el club ha estado siempre pendiendo de un hilo. Acostumbrado a una inestabilidad que desde dentro parece normal. Lo que hemos vivido esta temporada no es lo que debe haber en un club de fútbol. Un club de fútbol debe tener una estabilidad y en estos momentos no la estamos teniendo. Esperemos que con la llegada de José María se puedan sembrar unos cimientos sólidos de un Málaga de futuro que esté entre los grandes de LaLiga, donde debe estar y de donde nunca debió salir", señaló.

Además el madrileño destacó sobre el camino actual que está llevando a cabo el club con el administrador judicial que, "de él dependen decisiones muy importantes en el futuro del club. Nos ha trasladado tranquilidad y que confía en la plantilla. Esperemos que tome las decisiones oportunas mirando por el bien del club y eso es lo importante. Ojalá todas las decisiones vayan en el sentido de ir sembrando para un buen Málaga de futuro".