Con rostro serio, como no podía ser de otra manera tras la dolorosa derrota de Unicaja el técnico del equipo malagueño valoró la derrota de su equipo ante San Pablo Burgos. Casimiro no puso paños calientes al duro traspiés de su equipo: “No voy a entrar mucho en valoraciones, ni al mal porcentaje de tiros de 2, ni a las muchas pérdidas. No tenemos excusas, ninguna justificación. No nos podemos agarrar ni a los malos porcentajes ni a las pérdidas de balón. No existe justificación ante esta derrota”, explicó.

Preguntado sobre la ausencia de juego interior y el exceso de tiro de 3 explicó: “Hemos hecho un 47% en tiros de 3 que está bien, pero sólo un 28% en tiros de dos, fallando tiros muy fáciles. No le quito mérito a San Pablo Burgos. Pero prefiero ser autocrítico con mi equipo. Burgos ha hecho una gran defensa ha demostrado mucho más físico que nosotros. Han hecho muy buen trabajo, no le quito mérito, pero en vez de alabar al rival, digo que no tenemos excusar para el partido de hoy. Hoy no me ha gustado nada de mi equipo”, concluyó.

Unicaja tendrá de nuevo una semana entera para preparar su próximo partido, el sábado 7 de diciembre se mide al Herbalife Gran Canaria a las 20.30 en el Martín Carpena. El partido lo podrás seguir en el Tiempo de Juego de COPE Más Málaga a partir de las 20 horas en los diales 97. FM, 882 AM y www.cope.es/malaga