Lucas Muñoz: "Mi debut fue increíble. Ha sido un sueño"

Hay nuevo chico en la oficina y parece que viene a quedarse. es Lucas Muñoz, que ya sabe lo que es jugar con Unicaja. El joven base del Unicaja Andalucía de Liga EBA, Lucas Muñoz cumplió un sueño al debutar este pasado domingo en la Liga Endesa con el primer equipo frente al Monbus Obradoiro, llegando incluso a anotar 2 tiros libres. Fue el pasado domingo frente al Monbus Obradoiro fue un día especial para Lucas Muñoz. El joven base del Unicaja Andalucía de Liga EBA cumplió un sueño al debutar con el primer equipo en la Liga Endesa, participando en la victoria frente al cuadro gallego, contra quien anotó 2 tiros libres en los 51 segundos que estuvo sobre el parqué. De ovacionado en la Minicopa, a enfrentarse a un mito como Spanoulis en pretemporada y ser ovacionado en el Carpena en la última jornada.

El canterano comentaba, "el club me ha aportado muchos valores. Es un sueño estar aquí. Cuando jugaba contra el Unicaja en mi equipo me decía que ojalá alguna vez pudiera estar yo ahí, y llegué, estoy en el Unicaja, desde infantil hasta júnior, y estos cinco años han sido de los mejores de mi vida", relata el jugador del Unicaja, que está en Málaga desde edad infantil. "Desde el primer día he estudiado todos los días, a veces me acuesto tarde y tengo menos tiempo que los compañeros de clase para estudiar, y es un sacrificio bonito", dice.

En una entrevista para los medios oficiales de Unicaja, el jugador cordobés dijo, "es una sensación estar aquí, diferente a la grada. Cuando llegas, te pones en la pista, estaba muy nervioso. Cuando salí a pista me relajé esos 50 segundos. Estaba sentado en el banquillo y un ayudante me dijo que estuviera preparado. Y Luis me dijo: "Lucas". Y salí. A Pepe Pozas lo conocí en un campus de Córdoba y al salir me dijo: ¿Qué tal cordobés?".

El sueño sigue ahora, aunque él tiene "los pies en el suelo". Como ejemplo, el lunes, tras el subidón del debut, tuvo que hacer un examen en el instituto. "El día después del debut tuve un examen a primera hora pero tengo los pies en el suelo sé que tengo que seguir trabajando con el júnior. Mis padres estaban en la grada y al acabar el partido vi a mis padres y a mi hermano llorando. Fue muy bonito", agregó el junior de Unicaja.