La Kings League vista desde el césped por un malagueño: "Algunos no tendrían sitio en mi equipo"

Se avecinan días grandes en La Rosaleda y la barriada de Martiricos se prepara para acoger a más de 50 mil personas entre el jueves y el sábado. El Málaga espera superar los 22 mil espectadores en su partido ante el Melilla este jueves, y el sábado 30 mil personas estarán en las gradas de la Rosaleda disfrutando de laKings y la Queens League el novedoso espectáculo futbolero creado por Gerard Piqué e Ibai Llanos.

Que más de 20 mil personas vayan a animar al Málaga en un partido de 1a REF es para sacarse el sombrero, pero es algo que ya no nos sorprende vista la fidelidad de uno de las mejores aficiones de España como es la del Málaga. Pero que la Kings League haya agotado sus entradas en horas es algo que todavía a muchos malagueños les cuesta entender.





UN SHOW EN LA KINGS LEAGUE

Lulu es malagueño, tiene 30 años y juega de central en el Palo CF que milita en el grupo IV de 2 REF. Es uno de los muchos futbolistas que se ganan la vida en el fútbol modesto, pero una llamada le cambió la vida. Le ofrecía la posibilidad de jugar la Kings League y paso del anonimato a ser una de las estrellas de los Saiyans, club presidido por el famoso streamer The Greg.Lulu nos asegura que la Kings League es un show: "Va a gustar este formato en Málaga, es un espectáculo".

No son partidos de fútbol tradicional sino de fútbol 7 para crear un producto más dinámico. Los partidos tienen una duración de 40 minutos divididos en dos partes de 20. Lulu lo explica: "No es como el fútbol tradicional que es más previsible, aquí todo puede cambiar de un momento a otro."

ESTRELLAS EN EL CÉSPED

El ex malaguista Joaquín será una de las atracciones y volverá a vestirse de corto en la Rosaleda. En estos años varios ex futbolistas se han pasado a la Kings: Ronaldinho, Casillas, Pirlo, Kun Agüero, Zabaleta, del nivel que se vive en la competición opina el malagueño Lulu: "El nivel nivel es alto para este formato, pero con todo el respeto para los compañeros, muchos jugadores no tendrían sitio en el Palo. Hay jugadores muy buenso que en el Kings League pasan desapercibidos porque todo es muy diferente. Cuando juegan las estrellas se ve la clase que tienen pero en este formato se iguala todo y el nivel físico de los más jóvenes se nota".





La competición tiene vocación se expandirse, el primer paso será en Latino América y luego por Europa, muchos jugadores esperan la llamada y a Lulu le encantaría repetir: "Me gustaría volver a jugarla, pero es complicado por los periodos de vacaciones que tengo con mi equipo", explica Lulu.

30 mil en la Rosaleda, más de 2 millones de personas en los canales de Twitch, el mundo avanza y para no quedarnos atrás este sábado le daremos al F5 y nos actualizaremos en la Rosaleda.