José María Muñoz: "Si Al Thani devuelve los préstamos, el Málaga no tiene problemas para competir"

El administrador judicial del Málaga, Jose María Muñoz, ha tenido la primera toma de contacto con los medios de comunicación. Tras tomar posesión de su cargo el pasado 27 de febrero, Muñoz ha repasado la actualidad del club y las posibilidades que tiene de ser viable en en el presente y el futuro.El hombre que debe devolver la estabilidad al Málaga estuvo acompañado de Manolo Gaspar, Director Deportivo, Sergio Pellicer, entrenador, Paco Martín Aguilar, Consejero Consultivo, Juan Carlos Pérez Frías, Jefe Servicios Médicos, Alberto Martínez, responsable del Área Económica - Financiera, Carlos Arias, Área de Negocio, Lucas Rodríguez, en representación de la Fundación Málaga CF. Estos fueron los temas que se tocaron durante la hora que duró su rueda de prensa.

SU POSICIÓN

No dudé un segundo en aceptar. Si yo estoy aquí es porque hubo en la audiencia Provincial un informe policial lo suficientemente grabe para dictar el auto. Sabía que era difícil y que sería un marrón. Soy optimista por naturaleza. Nada me afecta. No he venido de postureo esto estamos inmersos en un proceso criminal y cualquier cosa que diga puede entorpecer el proceso.

RECURSO DEL JEQUE

Todo lo que ayude a dar estabilidad al club es bueno para el Málaga

ERE

Lo primero que me dice la Liga es que estamos desfasados en 15 millones de euros en el límite salarial tras 4 ventanas de fichajes. Aún estamos en periodo de consultas. Es una decisión que se hace para ayudar a salvar al málaga

FUTURO

No se podía descencer por el Estatuto de la Liga. Necesitamos dinero urgentemente. Necesitamos los préstamos ya, de manera inmediata. Con ese dinero podemos completar la próxima temporada sin problemas.

Hay riesgo de desaparición incluso con la permanencia, si descendemos la situación se complica aún más. Estamos monitorizados por la Liga. La próxima temporada perdemos 3 millones de euros de ingreso. No habrá traspasos. Si bajamos la situación se complica aún más.

JEQUE

Estoy al margen de sus manifestaciones, yo sólo hago caso a lo que me llega del juzgado. Hay que trabajar mucho para estabilizar esta situación

DEPORTIVO

Cuando se renueva a Pellicer y Manolo es para los 3 escenarios 1, 2 y 2a b

ACADEMIA

Por un tema jurídico ha estado paralizado. Ya podemos decir que hay dinero y que a finales de mes o primeros de julio se podrán reanudar las obras. Se ha cambiado los patronos de la Academia ahora estoy yo, Lucas Rodríguez y Alberto Martínez. La Fundación le debía una partida económica al Málaga. Hay dinero sufIciente para empezar

BUSCAR INGRESOS

Hay que buscar ingresos de donde no hay y eso se hace con mucha imaginación. El límite salarial es el principal problema. Nos han sancionado por incumplirlo pero hemos recurrido. Hay un desfase de 15 millones. Lo primero que me dijeron en la Liga es que el Málaga con este plan no llegaba a mayo.

ANTOÑÍN

Su venta era necesaria. Menos mal que se hizo en ese momento, porque ahora sería muy difícil sacar esa cantidad.

JUNTA GENERAL ACCIONISTAS

No la he hecho porque será complicada y quiero que sea presencial. Deben estar Blue Bay, AMPA y Al Thani. Quiero que sea presencial porque será muy complicada y es mejor que nos veamos las caras.

AMPLIACIÓN CAPITAL

Es una opción, no se puede descartar. A mí me han llamado algunos inversores preguntando, pero no me han transmitido ninguna oferta. Esa oferta la tienen que hacer a los accionistas

NAS FÚTBOL Y NAS SPAIN

Hay diez mil acciones que no entran en este litigio. Esas acciones pueden ser importantes para el futuro de la entidad, pero yo no puedo pronunciarme al respecto porque están siendo investigadas.

También te puede interesar:

Ratificada la administración judicial del Málaga y la salida de los Al Thani

El Málaga anuncia un ERE que afectará a 40 trabajadores del club