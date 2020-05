El Málaga C.F. anuncia un ERE que afectará a 40 trabajadores del club

Era cuestión de tiempo, lo que se desconocía es cuando se llevaría a cabo, pero no por esperado deja de ser doloroso. El Málaga C.F. ha anunciado que presentará un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para la extinción y/o suspensión de contratos de trabajo dentro de la entidad, iniciativa que se une a un "paquete de medidas necesarias para asegurar" su futuro. Esta medida afectará a 40 empleados del club, pero, en principio, no afectará a ningún jugador ni entrenador de la primera plantilla del Málaga. Por lo tanto, los jugadores, no se verán afectados por esta medida.

El comunicado íntegro dice lo siguiente: "El Club comunica que ha tomado la decisión de presentar expediente de regulación de empleo para la extinción y/o suspensión de contratos de trabajo. En los últimos meses la Entidad está llevando a cabo diferentes medidas para paliar la difícil situación económica por la que atraviesa. La restructuración del Club se une a este paquete de medidas necesarias para asegurar la permanencia del Málaga Club de Fútbol.

La Entidad agradece a los aficionados y abonados su apoyo en estos momentos complicados y les pide comprensión ante el complejo proceso que se inicia hoy y que la Entidad vivirá en los próximos meses, cuyo único propósito es proteger nuestros colores y apostar por el futuro de nuestro escudo"

SEGUNDO ERE DE LA ENTIDAD

El ERE que se presenta hoy no es nuevo en la historia de la entidad. Ya en el año 2006 y bajo el mandato de Fernando Sanz, el club se acogía a un proceso concursal y acometía implantar un ERE, que en aquella ocasión sí afectó a jugadores del primer equipo como los uruguayos Chengue Morales, OJ Morales y Marcelo "Gato" Romero. En aquella ocasión, esta medida drástica propició parte del saneamiento de la entidad que es lo mismo que se pretende en esta ocasión.

Desde que el Málaga descendiera a segunda división hace dos temporada, el club ha sido incapaz de reestructurar su plantilla de trabajadores a pesar de la bajada drástica de ingresos. De hecho, la plantilla de trabajadores del Málaga era la más alta de toda la segunda división y estaba entre las diez más numerosas de primera división.

Esta decisión la lleva a cabo el administrador judicial, José María Muñoz, con la aprobación de la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 14, que es la que instruye el "Caso Al Thani".

El Málaga era de los pocos clubes que no había presentado ninguna medida de rebaja de salarios ni implantación de ERTE en el fútbol profesional. El administrador judicial ha tratado esta delicada situación con templanza ya que la implantación de un ERTE habría supuesto aguantar las medidas seis meses y no poder llevar a cabo la reestructuración programada.

A partir de ahora se abrirá un proceso negociador con el comité de empresa que tiene establecer las condiciones de los despidos que como tope es de 20 días por años trabajado. El plazo para llegar a un acuerdo es de 30 días.

NUEVA ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

El Málaga, con menos recursos económicos y humanos quedará reestructurado en 4 grandes áreas:

Área de Relaciones Institucionales

Área Financiera - Administrativa

Area de Negocio

