Jornadas de puertas abiertas en el Martín Carpena para la Copa Davis

La Davis Cup by Rakuten Final 8 está a la vuelta de la esquina y Málaga respira ya ambiente de tenis justo antes de que se decida al campeón del mundo, del 22 al 27 de noviembre. La afición podrá estar más cerca que nunca de la competición este fin de semana gracias a la jornada de puertas abiertas del domingo 20 de noviembre de 15 horas a 19 horas en el Palacio de Deportes Martín Carpena, donde podrán disfrutar totalmente gratis de los entrenamientos de Croacia, a partir de las 15 horas, y de España, desde las 16:30 horas.

The Davis Cup has arrived in Malaga!



Drop by this weekend to meet and get a picture with our historic trophy on the promenade of the @cpompidoumalaga.



Saturday 12 Nov: 13:00 - 19:30

Sunday 13 Nov: 13:00 - 17:00 pic.twitter.com/DgyOqM56wB