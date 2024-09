Jontahn Barreiro en COPE: "Los 14 jugadores tenemos claro que lo importante es el equipo y no nuestro ego"

Unicaja se prepara para disputar su primera Copa Intercontinental en Singapur. El equipo malagueño abre la competición frente al Petro Luanda de Angola, a las 14 horas en España. Hay un desfase de seis horas con respecto al huso horario de Singapur.

COPA INTERCONTINENTAL

Los 14 jugadores de Unicaja tras un largo viaje afrontan la competición con mucha motivación. Jonathan Barreiro atendió desde el país asiático a Deportes COPE Málaga. El alero gallego comentó como fue el largo viajes de casi 20 horas y como se han adaptado al “Jet llaga”: “Tienen que pasar cuatro o cinco días para que el cuerpo esté perfecto. Pero bueno, creo que poniendo mucho de nuestra parte, intentando dormir a las horas que se debe. Es verdad que te cuesta estar dormido a las 12, pero creo que nos están ayudando con una buena melatonina y todo eso para que el cuerpo, y sobre todo la cabeza, esté descansado lo más posible. Al final es un torneo en el que tienes que estar al 100%”, explica Barreiro.

El alero de Unicaja tuvo un problema con su pasaporte a la llegada a Singapur, que a punto estuvo de impedirle completar el viaje: “Lo tenía en vigor, pero justo hace falta seis meses para entrar aquí en Singapur y yo tenía cinco meses y medio, por dos semanas. Pero bueno, al final explicándole bien que era solo por un torneo y no era para quedarme aquí de por vida, pues no hubo ningún problema. Solo aclarar ese tema y ya me dejaron pasar sin ningún inconveniente”.

Mariano Pozo Barreiro renovó este verano con Unicaja

objetivo ganar

Barreiro tiene claro el objetivo por el que han viajado hasta tan lejos: “Pensamos en eso. Podemos volver a España-Málaga con un trofeo importante para nosotros, para el club y para la ciudad. Es un punto de motivación poder empezar uno de uno”.

Unicaja optará por primera vez a levantar cinco títulos en una temporada: Intercontinental, Supercopa, ACB, BCL y Copa del Rey. Nada más llegar a Málaga tendrá que viajar a Murcia para la supercopa: “Esto es sin parar. Pero bueno, yo creo que el equipo está preparado. Sobre todo cuando tienes tantos partidos te puedes cansar. Pero creo que la ilusión y las ganas de hacer las cosas bien es lo más importante. En nuestro equipo vamos sobraos de ganas y de ilusión. Al final, cuando hay títulos, sacas la fuerza de donde no hay. Y creo que es lo que vamos a hacer”

plantilla de 14

Esta temporada, Unicaja ha incorporado tres nuevos jugadores: Tyson Pérez,Killiam Tillie y Olek Balçerowski: “Creo que somos demasiado buenos porque no hemos hecho ninguna novatada. Ni lo hemos pensado. Pero son jugadores que se han adaptado muy rápido. Tyson ya prácticamente me conocía, paso muchos veranos con él. Olek también se ha adaptado muy rápido y Tillie. Son jugadores que es fácil jugar con ellos porque me parece que llevan mucho tiempo más de lo que realmente llevan con nosotros. Porque se involucran y ponen mucho de su parte también para entrar en el vestuario y crear un buen ambiente. La verdad es que son tres jugadores que han caído como anillo al dedo.”

Para Barreiro, que haya una plantilla de 14, habrá dos descartes, en cada partido no es un problema: “ Todo el mundo quiere jugar, evidentemente. Es lógico. Bueno, eso está bien. Lo malo sería que alguien quisiera descansar. Así que no tengo que preocuparme. Cada jugador es egoísta por naturaleza, pero piensa lo mejor para el equipo. Pero yo creo que la temporada es muy larga. Por desgracia, siempre suele haber alguna lesión, alguna sobrecarga. Tener catorce jugadores te ayuda a que no se note que un jugador falta algún día por los temas que te acabo de comentar. Pero yo creo que los catorce tenemos en mente que lo importante va a ser el equipo, no lo individual. Y si los catorce pensamos eso, como realmente lo estamos haciendo, que quieres ganar títulos, nos irá muy bien este año. Cuando tienes más competencia, no solo aquí nosotros, sino cualquier persona en su trabajo, yo creo que te ayuda a esforzarte más y dar lo mejor de ti. Yo creo que todo hay que verlo desde el lado positivo. Y yo creo que si la competencia te ayuda también a mejorar individualmente.

Sobre la presencia de Unicaja en la Copa Intercontinental y el primer rival, el Petro Luanda, Barreiro no se fía: “Va a ser complicado. Son jugadores muy físicos, que aprietan mucho la línea de pase, les gusta correr en la pista. Así que, bueno, nos van a exigir mucho, pero yo creo que tenemos que concentrarnos. Las cosas que hacemos bien es lo que nos ha traído hasta aquí para poder ganar,” subraya Jonathan Barreiro que afronta su cuarta temporada como jugador de Unicaja.